نصائح "الهلال الأحمر" لتجنب التعرض لضربات الشمس

نشرت جمعية الهلال الأحمر المصري، عددًا من النصائح لتجنب التعرض لضربات الشمس.

وأكدت الهلال الأحمر عبر موقعها الإلكتروني، أن أهم النصائح هى:

- تجنب التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس.

-إغلاق النوافذ والستائر لتخفيف دخول الحرارة للمنزل.

-الإكثار من تناول المياه والمشروبات الباردة.

-ارتداء ملابس خفيفة.

-تجنب القيام بأعمال مجهدة جسديًا.

-عدم تناول المشروبات الكحولية.

-تناول كمية كافية من الأطعمة الخفيفة.

-الاعتناء بالحيوانات المنزلية.

-الاطمئنان على العائلة والأصدقاء والجيران.

-عدم ترك الأطفال أو الحيوانات المنزلية في السيارات المركونة.

التهوية الجيدة للثنايا في الجسم

- الاهتمام بالنظافة الشخصية واستخدام المراهم قبل المشى لفترات.

-في حالة الإصابة يتم غسل المنطقة المصابة بالماء والصابون قبل وضع الدواء وبشكل مستمر.

-استخدام المراهم الخاصة بهذه الحالة ويمكنك زيارة أقرب نقطة طبية أو إسعافية.

الإسعافات الأولية في حالات الحروق الكهربائية

يتم فصل التيار الكهربائى وفحص العلامات الحيوية للمصاب.

قم بتبريد أماكن الحروق الكهربائية بالماء الجارى لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى وصول الإسعاف.

لا تنزع أى شىء ملتصق بالجزء المحترق.

استمر فى ملاحظة العلامات الحيوية للمصاب.

لا تضع أي زيوت على الجزء المحترق.

لا تضع ثلجًا أو ماءً مثلجًا فى التبريد فوق الحروق مباشرة.

لا تقم بفتح الفقاعات الناتجة عن الحرق.

يمكن التحكم فى السكر وتجنب مضاعفاته من خلال:

أخذ العلاج بانتظام.

المتابعة المستمرة.

الغذاء الصحي المتوازن.

التعلم المستمر عن المرض ومضاعفاته وإسعافه.

جعل النشاط البدني جزءًا من عادات الأسرة.

يتسبب مرض السكر فى المضاعفات الآتية التي يمكن الوقاية منها:

أمراض القلب والشرايين.

الجلطة الدماغية.

تلف الشبكية وفقدان البصر.

الفشل الكلوي.

فقدان الإحساس بالأطراف والبتر.

وكانت قد شاركت جمعية الهلال الأحمر المصري فرع دمياط في المناورة المشتركة (صقر 132) لمجابهة الكوارث والأزمات، وذلك بالتعاون مع محافظة دمياط.