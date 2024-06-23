شبكة القطارات الكهربائية السريعة ضمن أطول خطوط العالم.. إليك التفاصيل

تربط شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجديدة الشبكة الجديدة البحر الاحمر بالبحر المتوسط كما تربط ايضا جميع المدن الحديثة الجارى تنفيذها بالاضافة الى جميع المدن السياحية وستعمل على الخطوط الجديدة ثلاثة انواع من القطارات الكهربائية ( قطار كهربائى فائق السرعة - قطار - كهربائى اقليمى متوسط السرعة- قطار لنقل البضائع ).

وبعد الاتتهاء من المشروع سوف تمتلك مصر خامس أطول خطوط قطارات كهربائية سريعة فى العالم جارى ايضا انشاء مصانع جديدة لتوطين صناعة القطارات ومكوناتها فى مصر وتنقسم الشبكة الجديدة الى ثلاثة خطوط ( الخط الاخضر العين السخنه - مطروح )- الخط الازرق ( اكتوبر - ابو سمبل ) - الخط الاحمر ( الاقصر - قنا - الغردقة - سفاجا ) شبكة القطارات الكهربية السريعة المصرية.

خريطة مسارشبكة القطارات الكهربية داخل مصر

أولا: ( الخط الازرق )

يبدأ الخط من محطة ( الفيوم /بنى سويف ) وحتى مدينة ابو سمبل بطول 1100 كم غرب طريق الصعيد الصحراوى الغربى. وسيتم انشاء المحطات فى مناطق تقاطع محاور النيل.

سرعة التشغيل:

- 230 كم/ساعه للقطارات السريعة بعدد 19 قطار.

- 160 كم /ساعة للاقليمية بعدد 45 قطار.

- 120 كم /ساعة للبضائع بعدد 19 جرار.

عدد المحطات: 35 محطة ( 9 سريعة + 26 اقليمية )

– الفيوم/ بني سويف

– الفشن

– العدوة

– بنى مزار

– سمالوط

– المنيا

– ابوقرقاص

– ملوى

- ديروط

– القوصية

– منفلوط

– أسيوط

– ابوتيج

- الغنايم

– طهطا

- سوهاج

– جرجا

- أبيدوس

– فرشوط

- نجح حمادى

– دشنا

– قنا

– قوص

– الأقصر

– أرمنت

– إسنا

–السباعية

– إدفو

– كلابشة

– دراو

- أسوان الجديدة

– مطار أسوان

– ميديكوم

– توشكى

– أبو سمبل

سيتم تبادل الخدمه مع الخط الاخضر ( العين السخنه - مرسى مطروح ) فى محطه حدائق اكتوبر ، ومع الخط الاحمر ( قنا - الغردقة - سفاجا ) فى محطة قنا.

ثانيا: ( الخط الاخضر )

يحتوي الخط الأخضر على 22 محطة يوفرون الخدمات التالية:

- خدمات الركاب الإقليمية - يتم تشغيلها بواسطة 34 قطار للركاب، تتوقف عند كل محطة، وبسرعة قصوى للقطار تبلغ 160 كم/ساعة؛

- خدمة الركاب فائقة السرعة )إكسبريس( - يتم تشغيلها بواسطة 15 قطار سريعا، تتوقف فقط في المحطات الرئيسية المختارة، وبسرعة قصوى للقطار تبلغ 230 كم/ساعة

قطارات البضائع - تعمل ب 14 قاطرة، لا تتوقف عند أي محطة وسيطة، وبسرعة قصوى للقطار 120 كم/ساعة.

سيتم انشاء 15 جسر على طول المسار تعبر من فوق طرق برية أو مسارات خط السكة الحديد الحالي.

يمر الخط الأخضر عبر حوالي 220 طريق بري في نحو 465 موقع. ويتم العبور فوق نقاط التقاطع من خلال جسور يتم إنشائها لهذا الغرض.

من المتوقع إنشاء 124 مجرى مائي سفلي بأبعاد متنوعة سيتم تحديدها وفقًا للدراسات الهيدرولوجية التي سيتم إجرائها لكل قطاع لتصريف مياه الامطار اسفل مسار القطار.

محطات الخط الاخضر

العين السخنة

العاصمة الادارية

القاهرة

الجيزة

العياط

حدائق اكتوبر

6 اكتوبر

سفنكس

السادات

وادى النطرون

النوبارية

الاسكندرية

برج العرب

الحمام

العلمين

سيدى عبد الرحمن

الضبعة

سوان

رأس الحكمة

الماظة

مرسى مطروح

( مخطط التوسع الى الحدود الليبية )

ثالثا: ( الخط الاحمر )

يتقاطع مع الخط الازرق في محطة قنا، بمسافة 225 كم وعدد محطاته 4 محطات بالإضافة إلى محطة قنا الموجودة بمسار الخط الثانى للقطار، منها 3 محطات للقطار السريع ومحطتين للقطارات الإقليمية وهي( قنا- شرق سوهاج- الغردقة - سهل حشيش) سفاجا يأتى مشروع شبكة القطارات السريعة بالتوازى مع مشروع تطوير شبكة القطارات القديمة وتحديث الاسطول بالكامل وانشاء اكبر محطة قطارات فى تاريخ مصر بمنطقة بشتيل.