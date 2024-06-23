الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجراء أول جلسة غسيل كلوى للأطفال بمستشفى سوهاج العام

أول جلسة غسيل كلوي
أول جلسة غسيل كلوي للأطفال بمستشفى سوهاج

أجرت مديرية الصحة في سوهاج، أول جلسة غسيل كلوي لطفلة عمرها 9 سنوات بمستشفى سوهاج العام، كأول حالة غسيل كلوي للأطفال تتم بمستشفيات وزارة الصحة بسوهاج.

 

يأتي ذلك في  إطار الجهود التي تبذلها محافظة سوهاج بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير وتحديث المنظومة الطبية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بسوهاج.

 

 يذكر أن الخدمة كانت تقدم فقط بمستشفى سوهاج  الجامعي، لأطفال محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، ووجود الخدمة في المستشفى العام خطوة مهمة جدًا في سبيل تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة بمستشفيات وزارة الصحة، وتقديم الخدمة في سهولة ويسر دون عناء الانتظار.

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