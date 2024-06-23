الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الوصفة السحرية" يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة عبر watch it

قائمة الأعلى مشاهدة
قائمة الأعلى مشاهدة عبر watch it

تصدر مسلسل "الوصفة السحرية" من بطولة شيري عادل وإسلام جمال، قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it. 

واحتل المسلسل المركز الأول في قائمة الأعلى مشاهدة تلاه مسلسلا "دواعي السفر" من بطولة أمير عيد وكامل الباشا الذي احتل المركز الثاني بعد فترة طويلة من تصدره للقائمة، بينما جاء في المركز الثالث مسلسل "أم الدنيا" من بطولة النجمة سوسن بدر. 

وحقق مسلسل "الوصفة السحرية" نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضه على شاشة قنوات DMC بالتزامن مع عرضه على منصة watch it بشكل حصري. 

مواعيد عرض مسلسل "الوصفة السحرية"

يعرض مسلسل "الوصفة السحرية" عبر شاشتي Dmc وdmc drama بشكل حصري من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، وتعاد حلقاته بشكل مجمع الخميس والجمعة أسبوعيًا.

ويذاع العمل في الثامنة مساءً، أما الإعادة الأولى للمسلسل فتكون في الواحدة صباحًا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرًا.

مواعيد عرض "الوصفة السحرية" على dmc drama 


بينما تعرض الحلقة الجديدة على شاشة دي إم سى دراما في الحادية عشرة مساء، والإعادة الأولى التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثانية الساعة 5 مساء، ويعرض المسلسل بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

أبطال مسلسل "الوصفة السحرية"

مسلسل "الوصفة السحرية لزواج ناجح" مكون من 45 حلقة، وتنطلق أولى حلقاته ضمن أعمال الموسم الشتوى على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الرقمية.
 

مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية، ويضم في قائمة أبطاله كلًا من: شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبوداود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، فكرة مي سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

قصة مسلسل "الوصفة السحرية" 


مسلسل "الوصفة السحرية" يدور في دراما اجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها، فتفتحه لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

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