بالتفصيل| جدول مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات القارية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد انتهاء موسم 2023-2024.

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة منتخب ألمانيا ضد سويسرا، بجانب مباراة المجر ضد اسكتلندا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أوروبا "يورو 2024" والقنوات الناقلة

- مباراة سويسرا ضد ألمانيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1MAX

- مباراة اسكتلندا ضد المجر: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2MAX

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة مودرن فيوتشر ضد الإسماعيلي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports

- مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports

- مباراة بيراميدز ضد المقاولون العرب: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports

• مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2024

- مباراة أمريكا ضد بوليفيا: في تمام الساعة الواحدة فجرًا.

- مباراة أوروجواي ضد بنما: في تمام الساعة الرابعة فجرًا.

• مواعيد مباريات اليوم في كأس تونس

- مباراة الاتحاد المنستيري ضد الأفريقي: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة النجم الساحلي ضد الملعب التونسي: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك القادمة في دوري نايل

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة نارية ضد منافسه وغريمه الأزلي الزمالك، على إستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة دوري نايل "الدوري المصري".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في دوري نايل، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

بيان الزمالك وشروطه لاستئناف الدوري

ولكن مجلس إدارة نادي الزمالك قد أصدر بيانًا رسميًا يوم 17 يونيو الجاري، حدد فيه 4 شروط لخوض مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ويتمسك مجلس الزمالك بموقفه من عدم خوض أي مباراة في الدور الثاني بما فيها مباراة القمة 128 في الدورى الممتاز أمام الأهلي.

وفي حال عدم خوض الزمالك مباراة القمة وانسحابه أمام الأهلى، فإنه تنتظره عقوبات قاسية من قِبل لجنة المسابقات.

قد يهمك: