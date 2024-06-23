تاريخيًا.. هل انسحب الأهلى أمام الزمالك ولو مرة واحدة؟

ما زال الغموض يحيط بموقف الزمالك من خوض مباراة القمة 128 في الدوري الممتاز أمام الأهلى، في ظل تمسك مجلس إدارته بتحقيق مطالبه الأربعة في بيانه الرسمي الذي أصدره عقب مباراة المصري الأخيرة في الدوري والتي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح الفريق البورسعيدي.

وحال انسحاب الزمالك أمام الأهلي في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي، سيكون هذا هو الانسحاب رقم 13 للفريقين في تاريخ مباريات القمة.

تاريخ انسحاب الأهلى أمام الزمالك

وسبق للأهلي الانسحاب تاريخيا قبل وأثناء القمة 4 مرات، مقابل 7 للزمالك إلى جانب مرة أخرى انسحب فيها الفريقان معا قبل خوض المباراة.

ونرصد في السطور التالية تاريخ انسحابات الأهلي أمام الزمالك قبل وأثناء مباراة القمة، على النحو الآتي:

أصبح مصير مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك مجهولًا، وذلك بعد قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء بعدم خوض أي مباراة في بطولة الدوري الممتاز قبل الانتهاء من المباريات المؤجلة.

وبالطبع الحديث عن انسحاب الزمالك من مباراة الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، يعيد للأذهان تاريخ الانسحابات السابقة من مباراة القمة سواء من جانب المعسكر الأحمر أو الأبيض.

وبشكل عام شهدت مباريات الأهلي والزمالك 10 انسحابات سابقة، وكان البيت الأبيض صاحب الغلبة في الانسحاب من مباراة القمة بخمس مرات سابقة، بينما انسحب الفريق الأحمر 4 مرات، بالإضافة انسحاب الفريقين مرة واحدة.

الأهلي صاحب أول انسحاب من القمة 1940-1941

انسحب الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك في موسم 1940-1941، التي كان مقررا إقامتها بالجولة الأخيرة في الدوري، بعدما كان متأخرا عن الفارس الأبيض بفارق نقطتين، والحالة الوحيدة التي تمنحه التتويج باللقب هي الفوز على أبناء "ميت عقبة"، بفارق 8 أهداف، واضطر الزمالك وقتها للعب مباراة استعراضية ودية أمام السكة الحديد تعويضا عن غياب الأهلي.

أزمة الحارس الفلسطيني مروان كنفاني 1965- 1966

تسبب حارس الأهلي، الفلسطيني مروان كنفاني، في أزمة في مباراة القمة 1965-1966، بعد اعتراضه على هدف الزمالك الثاني، ورفضه استكمال اللقاء، مما تسبب في وقوع أحداث شغب عدة وانسحب لاعبو الأهلي من ملعب المباراة في الدقيقة 70، في ظل تفوق الفارس الأبيض وقتها 2-0.

مروان كنفاني.. كلاكيت ثاني مرة 1971-1972

عاد الحارس الفلسطيني للأهلي مروان كنفاني، ليكرر الأزمة مجددا في قمة 1971-1972، بعدما اعترض على احتساب هدف لصالح الزمالك في شباكه تقدم به في النتيجة لتصبح 2-1، وأعقب الاعتراض أحداث شغب من قبل الجماهير الحمراء وتم إلغاء المباراة في الدقيقة 66.

انسحاب قبل قمة البطولة العربية 2003-2004

أسفرت قرعة ربع نهائي البطولة العربية 2003-2004 عن وقوع القطبين المصريين، الأهلي والزمالك، في مجموعة واحدة، ولكن قبل القمة المرتقبة، أعلن الأهلي انسحابه، بداعي وجود نقص عددي في قائمته، بعد عدم الاستجابة لطلبه من القائمين على البطولة بقيد صفقاته الجديدة.