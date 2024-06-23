الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو بـ"الشيوخ": استكمال الحوار الوطنى دليل على مصداقيته وتحقيق أهدافه المرجوة

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

قال المهندس حازم الجندي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وعضو مجلس الشيوخ، إن استكمال مناقشات الحوار الوطني المرحلة المقبلة، ستكون دسمة ومقدمة مزيد من الحلول والمقترحات والتوصيات الخاصة بأهم الملفات التي تم إدراجها على مناقشات المرحلة المقبلة.

حوار اقتصادي شامل

وأشار "الجندي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني وضع عددًا من الملفات الاقتصادية المهمة التي تستوجب فتح حوار اقتصادي شامل حولها وذلك من أجل ضمان استكمال سياسات الحكومة الاقتصادية بما يحقق معدلات نمو إيجابية ومؤشرات اقتصادية عالية الأداء والجودة.

ولفت إلى أن مجلس الأمناء أبدى تفاعلًا كبيرًا مع كافة الأحداث الخارجية المحيطة بالدولة، ما يؤكد أن الحوار الوطني أصبح حالة وجزءًا لا يتجزأ من المجتمع المصري، وأن فعالياته تأكيد على تعاون واتحاد كافة الأطياف السياسية والأحزاب من أجل مصلحة الوطن.

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