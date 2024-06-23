الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجراءات عاجلة من الكنترولات بشأن تصحيح اللغة العربية للثانوية العامة 2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تبدأ الكنترولات المركزية بمدينة السادس من أكتوبر للتقدير الإلكتروني، اليوم الأحد، عملية إدخال البيانات، والعمل على تنقية وتدقيق بيانات طلاب  الثانوية العامة، ومراجعة تظليل أرقام جلوس الطلاب في ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية.

ويأتي ذلك استعدادًا لتصحيح مادة اللغة العربية التي أداها الطلاب صباح أمس، في بداية انطلاق المواد الأساسية لامتحانات الثانوية العامة 2024. 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن الانتهاء من تجهيز القاعات المخصصة تمهيدًا لاستقبال أوراق الإجابة.

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ضبط 5 حالات غش

ورصد أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية 5 حالات غش في امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، حيث تم ضبط طالبة بلجنة بإدارة القنايات التعليمية بمحافظة الشرقية، وطالب بلجنة بإدارة دكرنس بمحافظة الدقهلية، وطالب آخر بلجنة بإدارة البداري بمحافظة أسيوط، خلال قيامهم بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم ضبط طالبين أثناء الغش الإلكتروني باستخدام سماعة أذن داخل اللجنة، وذلك على النحو التالي: تم ضبط طالب بلجنة بمحافظة السويس، قام بمحاولة الغش الإلكتروني باستخدام سماعة أذن، كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة البلينا التعليمية بمحافظة سوهاج، عبر كاميرا المراقبة في اللجنة، قام بمحاولة الغش الإلكتروني عبر استخدام سماعة أذن، وتم التحفظ على سماعات الأذن المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

 

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لطلاب الثانوية العامة.. كيفية تخطى أخطاء امتحان اللغة العربية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

 

– الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

 

-يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

 

– السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

 

– الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

 

– 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

 

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

 

– السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

 

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

 

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

 

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

 

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

الكنترولات المركزية تظليل أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024 إجابة الأسئلة المقالية طلاب الثانوية العامة الغش الإلكتروني

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