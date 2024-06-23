ينشر الدستور للطلاب مراجعة نهائية فرنساوي لطلاب الثانوية العامة 2024 عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب على يد مجموعة مميزة من أفضل مدرسي المادة حيث تشمل المراجعة كافة أجزاء المنهج وكيفية وضع الأسئلة لكل جزء حيث يخضع الطلاب إلى امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

مراجعة نهائية فرنساوي لطلاب الثانوية العامة 2024

تشمل مراجعة نهائية فرنساوي لطلاب الثانوية العامة 2024 التي يعرضها الدستور للطلاب الشعبة العلمية والأدبية من خلال قناتها عبر اليوتيوب من خلال هذا الرابط (من هنا) كافة أجزاء المنهج حيث تستهدف جرعة علمية مكثفة مع تركيز على أهم أجزاء المنهج من قواعد ومصطلحات هامة متوقعة بامتحان آخر العام.

ويمكن للطلاب التدريب على امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (اللغة الفرنسية) من خلال النماذج الاسترشادية للامتحانات والتي وضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) ويمكن للطلاب تصحيح كافة النماذج الاسترشادية من خلال الاجابة المرفقة بالنماذج.

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جدول المواد المتبقية في امتحانات الثانوية العامة 2024

جاء جدول المواد المتبقية في امتحانات الثانوية العامة 2024 كما يلي:-

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء + التاريخ.

يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء + الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس والاجتماع.

يوم السبت الموافق 12 يوليو 2024 امتحان مادة التفاضل والتكامل.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة والمنطق.

يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024 امتحان مادة الديناميكا.

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