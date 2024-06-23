الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دورى نايل.. مودرن فيوتشر يستضيف الإسماعيلى وعينه على المربع الذهبى

مودرن فيوتشر فاز
مودرن فيوتشر فاز في مباراته الأخيرة على سيراميكا كليوباترا

يستضيف مودرن فيوتشر فريق الإسماعيلى في الرابعة عصر اليوم باستاد السلام في مباراة مهمة للفريقين في الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة  دورى نايل.

ويجتل مودرن فيوتشر بقيادة طلعت يوسف المركز السابع برصيد 38 وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع السابع عشر وحقق مودرن فيوتشر تسعة انتصارات وتعادل 11 مرة وخسر خمس مباريات وسجل 26 هدفا ودخل مرماه 19 هدفا.

مودرن فيوتشر يسعى للفوز الثالث على التوالي

ولم يعرف مودرن فيوتشر الهزيمة منذ تولي طلعت يوسف المسئولية الفنية وقاد الفريق في أربع مباريات ببطولة الدوري جمع منها 8 نقاط بالتعادل مع الزمالك والمصري ثم الفوز على الجونة وسيراميكا كليوباترا ويسعى لتحقيق الفوز الثالث على التوالي والوصول للنقطة 41 والتقدم للمركز الرابع.

في المقابل يحتل الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة من ستة انتصارات وعشرة تعادلات وعشر هزائم وسجل 27 هدفا واهتزت شباكه 31 مرة.

ولم يحقق الإسماعيلي الفوز في آخر أربع مباريات وجمع منها ثلاث نقاط بالتعادل مع طلائع الجيش والبنك الأهلي وإنبي والهزيمة أمام بيراميدز ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 31 ومواصلة الابتعاد عن صراع الهبوط.

قائمة الإسماعيلي لمباراة مودرن فيوتشر

إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي اختار 23 لاعبا في قائمة المباراة وهم: (أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزي وحاتم سكر ومحمد دسوقي وعصام صبحي ومحمد بيومي وعبد الكريم مصطفى ومحمد عمار ونادر علاء وهشام محمد وعماد حمدي وعمر الساعي ومحمد مخلوف ومحمد خاطري وعبد الرحمن الدح ومحمد عبد السميع وعبد الله حسن ونادر فرج وعبد الرحمن مجدي وايريك تراوري وخالد النبريصي وعلي الملواني ومروان حمدي).

وشهدت القائمة غياب حمدي النقاز ومحمد نصر وباسم مرسي ومحمد حسن لأسباب مختلفة.

يدير المباراة محمود الدسوقي ويساعده هاني خيري وعمرو جمعة ومعهم السيد منير حكما رابعا ومحمد عادل حكم فيديو وأحمد لطفي مساعد حكم فيديو.

مودرن فيوتشر طلعت يوسف الاسماعيلى دوري نايل ايهاب جلال قائمة الإسماعيلي

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