الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يوجه بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة

تشجير المحاور والطرق
تشجير المحاور والطرق

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم الأحد، جولة لمتابعة استمرار الأعمال في تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي بكفرالزيات- بسيون وتفقد الشوارع المقترح رصفها بكفرالزيات خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتوسعتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتيسيرًا لحركة المركبات والمواطنين خلال تنقلاتهم.

 

بدأت الجولة بمتابعة أعمال فرد وتشغيل طبقة السن بطريق كفور بلشاي بكفرالزيات- بسيون تمهيدًا لأعمال الرصف بإجمالي طول ٢١٠٠ م ابتداءً من نهاية المرصوف حديثًا بطول ٥٠٠ م حتى مدخل كفور بلشاي ومسافة تليها بطول ١٣٠٠ م حتى ثلاجة الفردوس باتجاه بسيون ومسافة أخرى أمام قرية دقرن بطول ٣٠٠ م ومتوسط عرض ٧،٥ م، مؤكدًا أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ، خلال الجولة، أن رصف الطريق جاء استجابة لمطالب أهالي القرية بعد معاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة الفنية للطريق، مشيرًا إلى أهمية الطريق كمحور مروري هام يربط بين مركزي كفرالزيات وبسيون.

واستمرت الجولة بتفقد الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المقترح رصفها، مؤكدًا أن اختيار الشوارع التي سيتم رصفها، تكون طبقًا لأولويات محددة على رأسها (الكثافة السكانية، واحتياجات السكان، والربط بين طرق أساسية ومحورية).

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في دراسة وتفقد الطرق الرئيسية بالمدن وربطها ببعضها البعض، إلى جانب إنشاء طرق جديدة، من أجل خلق محاور مرورية جديدة تسهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

وخلال الجولة، وجّه رحمي باستمرار زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، مؤكدًا أن المحافظة وضعت خطة لتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين الرئيسية والفرعية وعلى جانبي الطرق العامة، إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع المراكز والمدن والأحياء، لتصبح متنفسًا طبيعيًا للمواطنين.

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طارق رحمي محافظ الغربية تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي بكفر الزيات الخطة الاستثمارية كفور بلشاي بكفر الزيات - بسيو اعمال فرد وتشغيل

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