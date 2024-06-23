الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منسق "حياة كريمة" بالشرقية: توزيع لحوم الأضاحى على 4 آلاف أسرة

لحوم
لحوم

قال الدكتور أسامة عبدالقادر، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الشرقية، إن حياة كريمة أطلقت مبادرة صك الخير، وكان هدفها توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا، ونجحت بالفعل في توزيع اللحوم على ما يقارب 4 آلاف أسرة، كنوع من مساهمة التي تقدمها حياة كريمة.

ولفت، خلال مداخلة لبرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، إلى أن "حياة كريمة" لا تقدم فقط خدمات للأسر الأولى بالرعاية، وإنما طورت مركز الحسينية وقدمت خدمات للمواطنين مثل الغاز الطبيعي والصرف الصحي ومياه نظيفة للشرب.

مبادرة "تقدر في 10 أيام" لطلبة الثانوية العامة

وأشار إلى أن حياة كريمة أطلقت مبادرة "تقدر في 10 أيام" لطلبة الثانوية العامة، لمساعدتهم عن طريق تقديم مراجعة سواء للقسم العلمي أو القسم الأدبي.

ونوه إلى أن "حياة كريمة" نفذت ألف مشروع على أرض مركز الحسينية يشمل مجمعات خدمية ومراكز شباب ومدارس، واحتياجات أساسية مثل الصرف الصحي والغاز الطبيعي، وكابلات الفايبر.

حياة كريمه الشرقية مبادرة صك الخير لحوم الأضاحي مركز الحسينية

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