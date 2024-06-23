الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الضوينى: المنهج الأزهرى ضمان للأمن المجتمعى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، إن تراثنا الإسلامي يدعو للفخر والاعتزاز به لما فيه من كنوز عظيمة أنتجتها مناهج بذل فيها علماؤنا جل جهدهم لإصلاح المجتمع وتقويمه، مؤكدًا أن الوسطية هي أداة الأزهر للحفاظ على التراث، وقد جعلها عنوانه لأنها امتداد لوسطية الإسلام، التي تحترم العقل والنص.

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وأشار وكيل الأزهر خلال كلمته في ندوة دور الأزهر في الحفاظ على التراث الإسلامي العلمي بالجامعة الإسلامية العالمية بإندونيسيا، إلى أن ما يميز المنهج الأزهري هو اتصال السند، لأن من كان شيخه كتابه غلب خطؤه على صوابه، كما أن من خصائص المنهج الأزهري هو شرف الموضوع لارتباطه بعلوم الشريعة واللغة وما يتصل بالله، إضافة إلى تميزه بالشمولية التي تعتمد على العقل والنقل، وكذلك التوثيق والتثبت من صحة الأقوال.

وأضاف، أن الأزهري يُعمل العقل في تعامله مع التراث فلا يرفضه رفضًا قاطعًا، ولا يتشدد فيه، وإنما يبحث في معناه وفهم محتواه الذي يحقق مصلحة المجتمع، فالمنهج الأزهري ضمان للأمن المجتمعي، ولهذا يجب احترام الآراء وهذا ما نغرسه في نفوس أبنائنا بأن يتقبلوا التعدد في الأفكار فيدرسوا السقيم ليعرفوه، ويدرسوا الصحيح ليعملوا به. 

ومن جانبه، قدم الدكتور جمهري معروف، رئيس الجامعة الإسلامية العالمية الإندونيسية، الشكر للأزهر الشريف وإمامه أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لما يقدمونه من خدمات جليلة للأمة الإسلامية، ولما يبذلونه من جهود في دعم الجامعة بالأساتذة في تخصصات التفسير والحديث، مبينًا أن الجامعة الإسلامية تحظى بإقبال من طلاب دول كثيرة، مؤكدًا أن دعم الأزهر لها سيساعدها في تلبية حاجات المجتمعات الإسلامية، وأن تكون مركزًا مهمًا من مراكز الحضارة.

الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر التراث الإسلامي المنهج الأزهري علوم الشريعة

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