الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق امتحانات نهاية العام للثانوية الفنية للتمريض بالإسماعيلية

امتحانات نهاية العام
امتحانات نهاية العام للثانوية الفنية للتمريض

انطلقت امتحانات نهاية العام الدراسى للدبلومات الثانوية الفنية للتمريض لمدارس التمريض الثانوية الفنية للعام 2023/ 2024 بمدرسة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن الامتحانات هذا العام تُجرى في عدد 16 لجنة بمدرسة المستقبل، وتضم 283 طالبًا وطالبة بمدارس تمريض المستقبل بنين والمستقبل بنات والتل الكبير والقنطرة شرق والقنطرة غرب التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية بمدرسة المستقبل بمدينة الإسماعيلية.

تفاصيل الجولة

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة الصحة انتظام سير أعمال امتحانات الدبلومات بلجنة مدرسة تمريض المستقبل، واطمأنت على مستوى الامتحان وتهيئة الأجواء للطلاب وتوافر كل عناصر العملية التعليمية، ومستوى الأسئلة، ومدى كفاية الوقت المحدد لها، وكذلك مدى مطابقتها المناهج الدراسية خلال الفصل الدراسي.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتعليمات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بمتابعة سير وانتظام الامتحانات.

رافق وكيل الوزارة الدكتورة نورهان عادل، القائم بأعمال إدارة التدريب، وأماني أحمد محمد، موجهة المدارس، وهناء على فرج، مسئول المدارس، تحت إشراف دكتورة رنا صفوت، مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

على جانب آخر، أشادت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، بجهود الفريق الطبي وانتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين بأعلى جودة ويسر، مهنئة الفرق الطبية والمرضى وذويهم ومصابي غزة بعيد الأضحى المبارك.

قسم الحضانات الجديد بمستشفى حميات التل الكبير 

وخلال الزيارة تفقدت وكيل صحة الإسماعيلية، قسم الحضَّانات الجديد، وتابعت تطور حالة الأطفال المبتسرين بالقسم، ثم توجهت لغُرف الداخلى والعناية المُركزة والتقت بالمرضى، واطمأنت على تلقيهم أفضل رعاية ممكنة، وحصولهم على العلاج في المواعيد المحددة، وراجعت كشوف مرور الأطباء على الأقسام، وتفقدت انتظام جلسات قسم العلاج الطبيعي.

واستكملت الدكتورة ريم مصطفى الجولة بالمرور على مطبخ المستشفى، واطمأنت على جودة الوجبات المقدمة للمرضى ومطابقتها المواصفات، ثم تفقدت مخازن المستديم للتأكد من عدم وجود أي نواقص بالمستلزمات، مشددة على الالتزام بالزي الرسمي وإجراءات الجودة وسياسات مكافحة العدوى.

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