الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الري: 96.57 % نسبة حسم الشكاوى من يناير 2021 حتى مايو 2024

وزير الري
وزير الري

تلقى الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندسة إيمان عبدالعزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري، بشأن متابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وصرح "سويلم" بأن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لخدمة المنتفعين وتطوير المنظومة المائية بما ينعكس على تقليل أعداد الشكاوى خاصة خلال فترة أقصى الاحتياجات التي تشهد زيادة في الطلب على المياه، وأنه حال تلقي أي شكاوي فإن أجهزة الوزارة تتعامل معها بشكل فوري وفعال لحسم هذه الشكاوى طبقًا للقوانين والإشتراطات المنظمة في إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذلك على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

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وأضاف أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة حسم الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية مايو ٢٠٢٤ بلغت (٩٦.٥٧ ٪)، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة (١٢٨٢) شكوى وطلب وإستغاثة خلال مايو ٢٠٢٤.

وقد وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للأجهزة المختصة بالإسكندرية بسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية بشأن التضرر من ضعف مياه الرى بفرع (١) الشهداء الآخذ من فرع (٢) أيسر البستان بقرية الشهداء بوادي النطرون، حيث قامت الإدارة العامة لرى النصر بالمعاينة على الطبيعة بعد التواصل مع الشاكي، وتم رى الأرض وحسم الشكوى في حينه.

الصرف 

وفي القليوبية، وجهت أجهزة الصرف المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير إلى تضرر أهالي قرية سندنهور من تراكم المخلفات بمصرف طحلة، حيث تمت المعاينة بمعرفة الإدارة العامة لصرف القليوبية، وتطهير المصرف ومناسيب المياه به في الحدود الآمنة.

وفي الدقهلية، وجهت أجهزة مصلحة الرى المعنية بالمحافظه بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير للتضرر من نقص مياه الرى بترعة سعيدة الآخذة من ترعة الشرقاوية، حيث قامت الإدارة العامة لري شرق الدقهلية بالمعاينة على الطبيعة وتوفير المياه بالدرجه الكافية لرى جميع الزراعات على طول الترعة وطبقًا لجدول المناوبات المعتمد من قبل الإدارة.

وفي الشرقية، وجهت أجهزة الصرف المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية بطلب صيانة الصرف المغطي مجمع رقم ٢٦ على مصرف صان القبلي، حيث تمت المعاينة بمعرفة الإدارة العامة لصرف شمال الشرقية وعمل الصيانة اللازمة للمجمع ذاتيًا بمعدات هيئة الصرف، وأصبح المجمع يعمل بحالة جيدة.

هاني سويلم إيمان عبد العزيز منظومة الشكاوى المنظومة المائية الشكاوى

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