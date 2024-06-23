"أسطوات وفنانون".. كتاب يروي حكايات نجوم الفن والموسيقى لـ أشرف بيدس

أسطوات وفنانون، عنوان الكتاب الصادر مؤخرا عن دار طفرة للنشر والتوزيع، من تأليف الكاتب أشرف بيدس، ويقع الكتاب في 202 صفحة من القطع الوسط.

أسطوات وفنانون.. كتاب يروي حكايات نجوم الفن والموسيقى

أسطوات وفنانون، كتاب يتعرض إلى 35 فنانا وفنانة في مختلف روافد الفن في الشعر والأدب، الموسيقى والسينما، ومنهم، صلاح جاهين، شادي عبد السلام، صلاح مرعي، فؤاد الظاهري، عايدة عبد العزيز، عمار الشريعي، عبد الله غيث، صلاح قابيل، رشيدة عبد السلام، راجع داود، ياسر عبد الرحمن.

ويلفت مؤلف كتاب “أسطوات وفنانون” إلى أن نجوم الكتاب، جميعهم تميزوا بالتفرد وأسهم كل واحد في مجاله إسهاما عظيما ومشرفا تشهده الصناعة ويحفظ في وجدان تلاميذه، واستمتعت به الجماهير العريضة، والبعض من هؤلاء الكوكبة نال شهرة واسعة تجاوزت البر والبحر، وبعضهم احتفت به الأوساط الفنية في الخارج أكثر مما حظي به في وطنه، وآخرون حصدوا نصيبهم في الداخل، وقلة قليلة لم يسمع عنها العامة، لكنها احتفظت بكل التقدير من أهل المهنة.

ويضيف “بيدس” في مقدمته للكتاب: هناك حكاية وراء كل نجم من نجوم هذا الكتاب تحمل كثيرا من الشجن والشغف والخصوصية تجعلها مصنفة ضمن الحكايات الملهمة التي تقيم جسرا متينا ليعبر فوقه الحالمون، ومنارة يهتدي صوبها كل من يحمل موهبة.

ويستدرك “بيدس”: ورغم أن كتاب “أسطوات وفنانون”، معني بالسيرة الفنية تناثر على الورق بعض من تفاصيل ومواقف عاشوها وكادت أن تغرينا للسعي وراءها، وما جعلنا نعزف على أن نؤسس لها مساحة هو ندرتها عند شخوص كثيرة لم تحترف الترويج والحكي، واستظلت بالابتعاد عن كل ما يلقي الأضواء في اتجاههم عن رضا وقناعة.. والكتابة ليس محاولة لتقديم أي نوع من العرفان فهم أكبر من تلك السطور، لكننا نذكر أنفسنا بهم فقط، في الذكرى شرف أتمنى أن أستحقه.

ويختتم “بيدس”: هذا الكتاب إلى كل من يعمل في الخفاء ولا يتصدر المشهد الدعائي، إلى الجنود المجهولة الذين يبذلون الجهد والعرق لإسعاد البشر، هذا الكتاب إلى كل صنايعي وفنان يتحسس طريقه، أنت تستطيع بسواعدك أن تصنع أشياء جميلة للأخرين، هذا الكتاب لكل عشاق السينما وجماهيرها وفنانيها، وإلى طلبة المعاهد الفنية والأكاديمية، ففي هذا الكتاب مهرة وأساتذة منعهم السعي الدؤوب من الظهور، لكن أعمالهم العظيمة شيدت صناعة رائدة.