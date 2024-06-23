قرار بشأن جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين في قطاع التمويل بالمالية بالقاهرة

نشرت الوقائع الرسمية، قرار مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، والخاص بجمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين بقطاع التمويل بوزارة المالية " المقيدة برقم (3144) بتاريخ 28/11/1983 بتوفيق أوضاع الجمعية.

تفاصيل القرار

ونص قرار مديرية التضامن الاجتماعى إدارة الجمعيات، بخصوص توفيق أوضاع جمعية "الرعاية الاجتماعية للعاملين بقطاع التمويل بوزارة المالية " المقيدة برقم (3144) بتاريخ 28/11/1983 مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 29/12/2021 لجمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين بقطاع التمويل بوزارة المالية بشأن الموافقة على توفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون رقم 149 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى الطلب المقدم من عباس جمعة عباس المفوض عن جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين بقطاع التمويل بوزارة المالية لتوفيق الأوضاع ورقيًا وإلكترونيًا بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة ؛ وعلى المذكرة المعروضة من إدارة الشئون القانونية بتاريخ / / 2023 ؛ وبناء على موافقة السيد مدير المديرية بتاريخ / /2023 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد، قــــــرر:

( المـادة الأولـى ) توفيق أوضاع جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين بقطاع التمويل بوزارة المالية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى: رقم القيد: (3144) - غرب مدينة نصر. تاريخ وسنة القيد: 28/11/1983 الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية: (23011019103510).

عنوان مركز إدارتها: مبنى وزارة المالية - برج 2 - الدور الخامس - حجرة 504 - امتداد رمسيس. مجالات عمل الجمعية: 1- مساعدات اجتماعية "مجال العمل الرئيسى". 2- خدمات ثقافية وعلمية ودينية. نطاق عمل الجمعية: على مستوى المحافظة. تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (تسعة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى. حل الجمعية وأيلولة أموالها: طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية لـ (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية).

( المـــادة الثانية ) تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.