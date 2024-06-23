الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار بشأن جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين في قطاع التمويل بالمالية بالقاهرة

وزارة التضامن الاجتماعى
وزارة التضامن الاجتماعى

نشرت الوقائع الرسمية، قرار مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، والخاص بجمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين بقطاع التمويل بوزارة المالية " المقيدة برقم (3144) بتاريخ 28/11/1983  بتوفيق أوضاع الجمعية.

 

تفاصيل القرار

ونص قرار مديرية التضامن الاجتماعى إدارة الجمعيات، بخصوص توفيق أوضاع جمعية "الرعاية الاجتماعية للعاملين بقطاع التمويل بوزارة المالية " المقيدة برقم (3144) بتاريخ 28/11/1983 مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 29/12/2021 لجمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين بقطاع التمويل بوزارة المالية بشأن الموافقة على توفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون رقم 149 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى الطلب المقدم من عباس جمعة عباس المفوض عن جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين بقطاع التمويل بوزارة المالية لتوفيق الأوضاع ورقيًا وإلكترونيًا بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة ؛ وعلى المذكرة المعروضة من إدارة الشئون القانونية بتاريخ / / 2023 ؛ وبناء على موافقة السيد مدير المديرية بتاريخ / /2023 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد، قــــــرر: 

( المـادة الأولـى ) توفيق أوضاع جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين بقطاع التمويل بوزارة المالية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى: رقم القيد: (3144) - غرب مدينة نصر. تاريخ وسنة القيد: 28/11/1983 الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية: (23011019103510). 

عنوان مركز إدارتها: مبنى وزارة المالية - برج 2 - الدور الخامس - حجرة 504 - امتداد رمسيس. مجالات عمل الجمعية: 1- مساعدات اجتماعية "مجال العمل الرئيسى". 2- خدمات ثقافية وعلمية ودينية. نطاق عمل الجمعية: على مستوى المحافظة. تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (تسعة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى. حل الجمعية وأيلولة أموالها: طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية لـ (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية). 

( المـــادة الثانية ) تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

الوقائع الرسمية محافظة القاهرة مديرية التضامن الإجتماعي قطاع التمويل بوزارة المالية توفيق أوضاع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

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