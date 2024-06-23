الليلة.. عرض فيلم "معبر رفح" على شاشة الوثائقية

تعرض القناة الوثائقية مساء اليوم الأحد، الفيلم الوثائقي "معبر رفح" وهو أحد الأفلام الوثائقية الجديدة التي تعرضها القناة في إطار دعم القضية الفلسطينية وإبراز الدور المصري في دعم الإخوة الفلسطينيين.

موعد عرض الفيلم الوثائقي "معبر رفح"

يعرض فيلم معبر رفح في العاشرة مساءً على شاشة القناة الوثائقية.

تفاصيل الفيلم الوثائقي “معبر رفح”

يوثق الفيلم قصة معبر رفح الذي شغل العالم كله؛ باعتباره الشاهد على قصص العابرين والجرحى والمصابين من الشعب الفلسطيني، وموقف الدولة المصرية الراسخ في دعم القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها.

يقدم الفيلم أيضًا قصة نشأة معبر رفح بين الأراضي المصرية والفلسطينية، وتاريخ ترسيم الحدود الشرقية لمصر، التي كانت ولا تزال شاهدةً على بطولات الجيش المصري في الدفاع عن الأراضي المصرية.

وتظهر خلال الفيلم شهادات حصرية لمواطنين فلسطينيين يكشفون عن جرائم الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023، ويردون على الأكاذيب الإسرائيلية التي تحاول التشكيك في نزاهة الموقف المصري.

أفلام وثائقية دعّمت القضية الفلسطينية

وسبق أن قدمت القناة الوثائقية عددًا من الأفلام الجديدة التي دعمت القضية الفلسطينية ووثقت وأرخت للعديد من الأحداث الهامة ومنها:

شاهد على معبر رفح

استطاعات حلقات وسلسلة "شاهد على معبر رفح" الاستحواذ على اهتمام المصريين والعرب على حد سواء، حيث ترصد السلسلة شهادات خاصة تظهر لأول مرة عن جرائم الاحتلال، ودور مصر فى مساعدتهم، ويستعرض الفيلم سلسلة من الشهادات الفلسطينية يدلى بها الأشقاء الفلسطينيون الذين يتحدثون أيضًا عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية على كل المستويات لمساندة حقوق الشعب الفلسطيني.

كما يتحدث في الفيلم الوثائقى الجديد عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين، ومرافقيهم، ممن استقبلتهم الدولة المصرية لعلاجهم، وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لهم، عقب العدوان على قطاع غزة ونشرت القناة الوثائقية العديد من هذه الشهادات موثقة بالفيديوهات لعدد من الجرحى الفلسطينيين.

منكوبات في غزة

لم تكن سلسلة "شاهد على معبر رفح" هى الأولى فى دعم "الوثائقية" القضية الفلسطينية، بل سبق أن قدمت القناة سلسلة وثائقية أخرى بعنوان: "منكوبات فى غزة"، وثقت من خلالها معاناة الفلسطينيات المصابات بالأورام في تلقي العلاج، في ظل سياسات التعنت والمنع التى تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلى للحيلولة بين المرضى والدواء.

وعرضت هذه السلسلة الوثائقية قصصًا إنسانية مؤثرة دارت طيلة السنوات الماضية، لاقت فيها الفلسطينيات المصابات بأورام سرطانية تضييقًا من جانب سلطات الاحتلال، وعلى رأسه منع بعضهن من تلقى العلاج فى مستشفيات غزة فقيرة الإمكانات، أو حتى في مستشفيات الضفة الغربية.



فلسطين.. ما وراء النكبة

كما تعرض القناة الوثائقية أيضًا الأربعاء المقبل 15 مايو الفيلم الوثائقي "فلسطين.. ما وراء النكبة" وذلك في ذكرى النكبة وتقسيم فلسطين.

ويوثق الفيلم جذور نكبة 1948، والاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، حيث يتتبع تاريخ نشأة الحركة الصهيونية في أوروبا، والأسباب التي دفعت القوى الاستعمارية إلى دعم قيام إسرائيل.

ويرصد الفيلم كذلك تاريخ الهجرات اليهودية الأولى إلى فلسطين، والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية أوائل القرن العشرين بحق الشعب الفلسطيني، وصولًا إلى ما عُرف بـ"النكبة"، مع إعلان قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين العربية عام 1948.