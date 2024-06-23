كوبا أمريكا.. المكسيك وفنزويلا يتغلبان على جامايكا والإكوادور

قلب منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم تأخره بهدف أمام الإكوادور إلى فوز 2ـ1، خلال المواجهة التي جمعتهما، الأحد، على ملعب «ليفيس» في مدينة سانتا كلارا ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا 2024 التي تجري حاليًا في الولايات المتحدة.

وتُعد المرة الأولى التي يتمكن فيها المنتخب الفنزويلي في العودة وتحقيق الفوز بعدما كان متأخرًا في النتيجة طوال تاريخ مشاركاته في كوبا أمريكا، حيث حصلوا على تعادلين و43 هزيمة طبقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة.

وأنهى المنتخب الإكوادوري الشوط الأول متقدمًا بهدف جيرمي سارمينتو عند الدقيقة 40 رغم اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 23، إثر طرد إينير فالنسيا بالبطاقة الحمراء، بعد تدخل عنيف في كرة مشتركة مع خوسيه أندريس مارتينيز، لاعب فنزويلا.

وفي الشوط الثاني، تغير الوضع وسيطر الفنزوليين على مجريات المباراة ونجحوا في إدراك التعادل بواسطة « البديلين» جوهينز كادز عند الدقيقة 64، وبعد 10 دقائق تمكن إدوارد بيلو من وضع فنزويلا في المقدمة بهدف ثانٍ.

المكسيك يفوز بصعوبة على جامايكا

بينما حقق منتخب المكسيك الأول لكرة القدم فوزًا صعبًا 1ـ0 أمام نظيره منتخب جامايكا، الأحد، على ملعب «NRG» في أولى مبارياتهما ضمن المجموعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا 2024، الجارية حاليًا في الولايات المتحدة.

ويدين المكسيكيون بالفوز إلى خيراردو أرتياجا لاعب المنتخب الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 69.

ويعد الانتصار السابع للمكسيك خلال الـ12 مواجهة الأخيرة التي جمعت المنتخبين، حيث سيطر التعادل 4 مرات مقابل انتصار وحيد لجامايكا.