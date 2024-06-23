الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كوبا أمريكا.. المكسيك وفنزويلا يتغلبان على جامايكا والإكوادور

المكسيك
المكسيك

قلب منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم تأخره بهدف أمام الإكوادور إلى فوز 2ـ1، خلال المواجهة التي جمعتهما، الأحد، على ملعب «ليفيس» في مدينة سانتا كلارا ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا 2024 التي تجري حاليًا في الولايات المتحدة.
وتُعد المرة الأولى التي يتمكن فيها المنتخب الفنزويلي في العودة وتحقيق الفوز بعدما كان متأخرًا في النتيجة طوال تاريخ مشاركاته في كوبا أمريكا، حيث حصلوا على تعادلين و43 هزيمة طبقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة.
وأنهى المنتخب الإكوادوري الشوط الأول متقدمًا بهدف جيرمي سارمينتو عند الدقيقة 40 رغم اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 23، إثر طرد إينير فالنسيا بالبطاقة الحمراء، بعد تدخل عنيف في كرة مشتركة مع خوسيه أندريس مارتينيز، لاعب فنزويلا.
وفي الشوط الثاني، تغير الوضع وسيطر الفنزوليين على مجريات المباراة ونجحوا في إدراك التعادل بواسطة « البديلين» جوهينز كادز عند الدقيقة 64، وبعد 10 دقائق تمكن إدوارد بيلو من وضع فنزويلا في المقدمة بهدف ثانٍ.

المكسيك يفوز بصعوبة على جامايكا

بينما حقق منتخب المكسيك الأول لكرة القدم فوزًا صعبًا 1ـ0 أمام نظيره منتخب جامايكا، الأحد، على ملعب «NRG» في أولى مبارياتهما ضمن المجموعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا 2024، الجارية حاليًا في الولايات المتحدة.
ويدين المكسيكيون بالفوز إلى خيراردو أرتياجا لاعب المنتخب الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 69.
ويعد الانتصار السابع للمكسيك خلال الـ12 مواجهة الأخيرة التي جمعت المنتخبين، حيث سيطر التعادل 4 مرات مقابل انتصار وحيد لجامايكا.

كوبا أمريكا فنزويلا الإكوادور المكسيك جامايكا

مواد متعلقة

تشيلى وبيرو يتعادلان ويمنحان الأرجنتين هدية ثمينة فى كوبا أمريكا 2024

الأكثر قراءة

رابط وخطوات التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024.. جهز نفسك

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

عاجل| انقطاع الكهرباء في مطار مانشستر بالمملكة المتحدة

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

إصابة 7 أشخاص إثر اصطدام سيارة برصيف فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة

أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية حول تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية

الاحتلال يدمر مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة.. واستشهاد أكثر من 42 فلسطينيًا (فيديو)