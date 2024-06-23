الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى مناطق الجليل الأعلى

الجليل الأعلى
الجليل الأعلى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن إعلام فلسطيني، في نبأ عاجل، بأن صفارات الإنذار تدوي في مناطق الجليل الأعلى.

وأشار إعلام فلسطيني إلى إطلاق صاروخ باتجاه حيفا في إسرائيل وسماع دوي انفجار.

هجوم جوى بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل

وشن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، هجومًا جويًا بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل الإسرائيلية، مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابتها إصابةً مباشرة وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وأكد حزب الله أن الهجوم على مقر القيادة جاء بهدف دعم سكان قطاع غزة الفلسطيني، وردًا على الاغتيال الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخيارة.

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