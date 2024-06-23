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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد فتح باب التقديم بمدارس مياه الشرب والصرف الصحى 2024.. والشروط المطلوبة

مدارس مياه الشرب
مدارس مياه الشرب والصرف الصحي

يبحث الكثير عن موعد فتح باب التقديم بمدارس مياه الشرب والصرف الصحي 2024، وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن فتح باب التقديم لدفعة جديدة من الطلاب المتميزين للملتحقين بالمدارس الثانوية الفنية المتخصصة بمجال مياه الشرب والصرف الصحي للعام الدراسي 2024/ 2025، "الدستور" يقدم لكم موعد فتح باب التقديم بـمدارس مياه الشرب والصرف الصحي  2024.

مميزات الالتحاق بمدارس مياه الشرب والصرف الصحي 2024

  • شهادة معتمدة: الحصول على شهادة فنية معتمدة تؤهلك للعمل في شركات مياه الشرب والصرف الصحي.
  • فرص عمل مضمونة: توفير فرص عمل مضمونة لخريجي المدارس في الشركات التابعة للشركة القابضة.
  • تدريب عملي: تدريب عملي مكثف داخل ورش ومعامل حديثة لتعلم المهارات العملية بشكل احترافي.
  • مناهج متطورة: مناهج دراسية متطورة تواكب أحدث التكنولوجيات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.
  • بيئة تعليمية ممتازة: فصول دراسية حديثة ومعامل مجهزة بأحدث المعدات.

شروط التقديم لمدارس مياه الشرب والصرف الصحي 2024

  • الحصول على شهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية لعام 2023 /2024.
  • ألا يزيد عمر الطالب عن 18 عامًا في 1 أكتوبر 2024.
  • المجموع لا يقل عن 260 درجة (حوالي 93%) في الإعدادية العامة، مع الأولوية للأعلى مجموعًا.
  • اجتياز اختبارات تحريرية ومقابلة شخصية.
  • اللياقة الطبية.
  • شروط أخرى حسب التوزيع الجغرافي للمدارس.

التقديم مفتوح من 23 يونيو 2024 حتى 11 يوليو 2024.

خطوات التقديم لمدارس مياه الشرب والصرف الصحي 2024

  1. قم بزيارة موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لاختيار المدرسة التي تناسبك.
  2. اطلع على شروط التقديم بالتفصيل.
  3. قم بتعبئة استمارة التقديم الإلكترونية.
  4. سدد رسوم التقديم.
  5. أرفق المستندات المطلوبة.
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