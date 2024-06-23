موعد فتح باب التقديم بمدارس مياه الشرب والصرف الصحى 2024.. والشروط المطلوبة

يبحث الكثير عن موعد فتح باب التقديم بمدارس مياه الشرب والصرف الصحي 2024، وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن فتح باب التقديم لدفعة جديدة من الطلاب المتميزين للملتحقين بالمدارس الثانوية الفنية المتخصصة بمجال مياه الشرب والصرف الصحي للعام الدراسي 2024/ 2025، "الدستور" يقدم لكم موعد فتح باب التقديم بـمدارس مياه الشرب والصرف الصحي 2024.

مميزات الالتحاق بمدارس مياه الشرب والصرف الصحي 2024

شهادة معتمدة: الحصول على شهادة فنية معتمدة تؤهلك للعمل في شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

الحصول على شهادة فنية معتمدة تؤهلك للعمل في شركات مياه الشرب والصرف الصحي. فرص عمل مضمونة: توفير فرص عمل مضمونة لخريجي المدارس في الشركات التابعة للشركة القابضة.

توفير فرص عمل مضمونة لخريجي المدارس في الشركات التابعة للشركة القابضة. تدريب عملي: تدريب عملي مكثف داخل ورش ومعامل حديثة لتعلم المهارات العملية بشكل احترافي.

تدريب عملي مكثف داخل ورش ومعامل حديثة لتعلم المهارات العملية بشكل احترافي. مناهج متطورة: مناهج دراسية متطورة تواكب أحدث التكنولوجيات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

مناهج دراسية متطورة تواكب أحدث التكنولوجيات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي. بيئة تعليمية ممتازة: فصول دراسية حديثة ومعامل مجهزة بأحدث المعدات.

شروط التقديم لمدارس مياه الشرب والصرف الصحي 2024

الحصول على شهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية لعام 2023 /2024.

لعام 2023 /2024. ألا يزيد عمر الطالب عن 18 عامًا في 1 أكتوبر 2024.

في 1 أكتوبر 2024. المجموع لا يقل عن 260 درجة (حوالي 93%) في الإعدادية العامة، مع الأولوية للأعلى مجموعًا.

(حوالي 93%) في الإعدادية العامة، مع الأولوية للأعلى مجموعًا. اجتياز اختبارات تحريرية ومقابلة شخصية.

تحريرية ومقابلة شخصية. اللياقة الطبية.

شروط أخرى حسب التوزيع الجغرافي للمدارس.

التقديم مفتوح من 23 يونيو 2024 حتى 11 يوليو 2024.

خطوات التقديم لمدارس مياه الشرب والصرف الصحي 2024