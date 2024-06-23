منتخب المجر يبحث عن الفوز الأول أمام اسكتلندا في يورو 2024

يلتقي منتخب المجر بنظيره اسكتلندا، على ملعب "إم إتش بي أرينا" بمدينة شتوتجارت الألمانية، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب المجر ضد اسكتلندا في دور المجموعات لبطولة يورو 2024، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وانطلقت منافسات النسخة السابعة عشرة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يوم 14 يونيو، وتستمر على الأراضي الألمانية حتى يوم 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

منتخب المجر يواجه اسكتلندا في يورو 2024

ويأمل منتخب المجر، في تحقيق فوزه الأول بالمسابقة خلال هذا اللقاء، ومصالحة الجماهير الغاضبة؛ نظرًا لعدم تحقيق أي انتصار حتى الآن في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ويدخل منتخب المجر مباراة اليوم وسط معنويات منخفضة، بعدما خسر أمام كل من منتخب ألمانيا بهدفين دون رد، ومنتخب سويسرا بنتيجة 1-3.

في حين يريد منتخب اسكتلندا في حفظ ماء الوجه وتحقيق نتيجة إيجابية أيضًا، متسلحًا بتعادله مع سويسرا في الجولة الماضية من المسابقة بهدف لكلاهما، ولكنه كان قد خسر بخماسية أمام ألمانيا في المباراة الافتتاحية لبطولة يورو 2024.

ويحاول المنتخب الاسكتلندي لتعزيز فرصه في تجاوز دور المجموعات، والتأهل إلى الأدوار الإقصائية من النسخة الحالية للمسابقة الأوروبية، كأحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

ترتيب منتخب المجر واسكتلندا في دور المجموعات لبطولة يورو 2024

ويتصدر منتخب ألمانيا جدول ترتيب المجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة يورو 2024، برصيد 6 نقاط، متفوقًا على سويسرا صاحبة الوصافة برصيد 4 نقاط، يليه منتخب اسكتلندا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما يتذيّل منتخب المجر الترتيب بدون رصيد من النقاط.