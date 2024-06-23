حزب الله يعلن تنفيذ هجوم جوى على مقر قيادة كتيبة السهل فى ثكنة بيت هلل

أعلن حزب الله اللبناني، عن تنفيذ هجوم جوي على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل.

وقال حزب الله، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن مقاتلينا شنوا هجومًا جويًا بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وإصابتها إصابةً مباشرة وأوقعتهم بين قتيلٍ وجريح.

يأتي ذلك دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا للمقاومة الفلسطينية، وردًا على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة الخيارة.