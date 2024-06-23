الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يواجه المغرب بنصف نهائى بطولة أفريقيا

منتخب الطائرة الشاطئية
منتخب الطائرة الشاطئية

يلتقي المنتخب المصري للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية، اليوم الأحد، نظيره منتخب المغرب ضمن منافسات نصف نهائي البطولة الأفريقية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 18 وحتى 24 يونيو الجاري والمؤهلة لـ أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر مع نظيره المغرب صاحب الأرض والجمهور في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت المغرب، و الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي بعد تحقيق الفوز على نظيره منتخب موريشيوس بنتيجة “2-0“، بينما تأهل المغرب بعد الفوز على كينيا بنتيجة “2-0“.

وتأهل منتخب السيدات إلى دور الثمانية بعد تصدر المجموعة الرابعة حيث حقق الفوز في مباراتين، فقد فاز في الجولة الأولى على الكاميرون بنتيجة “2-0“ كما فاز على غانا في الجولة الثانية بنتيجة “2-0“.

قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية في البطولة الأفريقية

وتضم قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية في البطولة الأفريقية كلًا من:

منتخب السيدات: (دعاء الغباشي - مروة مجدي).

منتخب الرجال: (عاطف عادل - يوسف ناصر).

ويترأس بعثة المنتخب المصري في المغرب، عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

بينما يضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “الإيطالي نيكولاي أنجيلو مديرًا فنيًا، الفرنسي ميشا فورمنكوفا مدربًا مساعدًا، إبراهيم ثابت مديرًا إداريًا، والحكمين الدوليين مسعد عطالله وحازم الشربيني“.

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