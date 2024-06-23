نسيم مجدى يكشف كواليس تكريمه من وزارة الطاقة الأمريكية

كشف الدكتور نسيم مجدي عن كواليس تكريمه من وزارة الطاقة الأمريكية، وحصوله على جائزة التميز العلمي.

وقال خلال مداخلة لبرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن مختبر بروكهافن الوطني في نيويورك، من أكبر معامل الفيزياء النووية، والتي تدرس الشروط الأولية لبداية الكون، في تجربة تكلف 200 مليون دولار للتشغيل.

ولفت إلى أن المعمل كل سنة يختار من باحثين لـ4 باحثين من بين ألف باحث، مشيرًا إلى أنه تم اختياره على أكثر من بحث قدمه لدراسة المادة الأساسية للكون، وأنه يشارك في بناء معمل جديد سيكون أكبر تليسكوب، ويكلف من 2 لـ3 مليارات دولار.

عالم مصري يوضح تفاصيل اكتشاف المادة التي تشكل منها الكون

وأوضح أن المعمل يحاول دراسة أدق مادة وُجدت في الكون بعد لحظات من الانفجار العظيم، وكيف يمكن استخدامه في الصناعة والأغراض العسكرية والطبية.

ولفت إلى أن أحد الأبحاث التي عمل عليها أن المادة يمكن أن تتصرف لو وضع عليها مغناطيس كبير جدًا، وتوصلوا إلى أنه يمكن أن تنتج كهرباء بأقل تكلفة.