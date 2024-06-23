الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 177 ألف مواطن بالمجان من خلال القوافل الطبية الشهر الماضي

القوافل الطبية
القوافل الطبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ177 ألفا و463 مواطنًا، من خلال 167 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر مايو الماضي، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية بجميع محافظات الجمهورية.

 

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 32 ألفا و215 تحليلًا معمليًا وأشعة، وتحويل 964 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في أماكن تواجدهم بالمحافظات، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تقديم الخدمة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 9 آلاف و430 مواطنًا بمحافظة أسوان، و9 آلاف و715 مواطنًا بأسيوط، و12 ألفا و879 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و3 آلاف و478 مواطنًا بمحافظة الإسماعيلية، و4 آلاف و219 مواطنًا بالأقصر، و1205 مواطنًا بالبحر الأحمر، و8 آلاف و533 مواطنًا بالبحيرة، و9 آلاف و986 مواطنًا بالجيزة، و5 آلاف و732 مواطنًا بالدقهلية، و1681 مواطنًا بالسويس،و14 ألفا و30 مواطنًا بالشرقية، و8 آلاف و870 مواطنًا بالغربية، و7 آلاف و914 مواطنا بالفيوم، و5 آلاف و960 مواطنًا بالقاهرة.

وأشار الدكتور محمد غباشي مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى تقديم الخدمة الصحية أيضًا لـ9 آلاف و641 مواطنًا بالقليوبية، و6 آلاف و620 مواطنًا بالمنوفية، و10 آلاف و231 مواطنًا بالمنيا، و2658 مواطنًا بالوادي الجديد، و14 الف و275 مواطنًا ببنى سويف، و1976 مواطنا بجنوب سيناء، و7 آلاف و314 مواطنًا بدمياط، و8 آلاف و681 مواطنًا بسوهاج، و3 آلاف و923 مواطنًا بقنا، و5 آلاف و347 مواطنًا بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 3 آلاف و165 مواطنًا بمطروح.

وزارة الصحة والسكان الخدمات الطبية والعلاجية الخدمات الطبية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي ذوى الاحتياجات الخاصة الدكتور محمد غباشي مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية

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