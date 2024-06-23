الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين بينهم 3 أطفال جنوبى الضفة الغربية

الاحتلال
الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 8 مواطنين بينهم 3 أطفال، ومريض من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

واقتحمت قوات الاحتلال كلا من دورا ويطا والسموع جنوب الخليل، واعتقلت محمد يوسف السيد أحمد الذي يعاني من أوضاع صحية صعبة نتيجة إصابته بمرض السرطان، وجمال محمود أبوالجدايل ونجله عماد، وحربي عبدربه، كما داهمت عددًا من المنازل في بلدة الظاهرية تعود لعائلة امطير، وفتشتها ودمرت محتوياتها.

ومن بلدة بيت أمر شمالًا، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أطفال، وهم: الشقيقان وديع ورضا سامي عوض (14، 13 عاما)، وعدي رائد عوض (14 عاما)، والذي تعرض للتنكيل والضرب المبرح من قبل الجنود خلال اعتقاله، عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، كما اعتقلت المواطن هايل ماجد زيادات من بني نعيم شرق الخليل.

قوات الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الضفة الغربية الخليل

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