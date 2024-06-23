الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب ألمانيا يبحث عن العلامة الكاملة أمام سويسرا فى يورو 2024.. الليلة

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا

يصطدم منتخب ألمانيا الأول بنظيره سويسرا، على ملعب "دوتش بانك بارك" في مدينة فرانكفورت الألمانية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب ألمانيا ضد سويسرا في دور المجموعات لبطولة يورو 2024، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وانطلقت منافسات النسخة السابعة عشرة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يوم 14 يونيو، وتستمر على الأراضي الألمانية حتى يوم 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

منتخب ألمانيا يتحدى سويسرا في يورو 2024

ويسعى المنتخب الألماني، بقيادة المدرب يوليان ناجلسمان، لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي وتعزيز صدارته لجدول ترتيب المجموعة الأولى، في رحلة البحث عن اللقب الرابع لكأس أمم أوروبا والأول منذ نسخة عام 1996.

ويخوض منتخب ألمانيا هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعدما حقق فوزًا ساحقًا على أسكتلندا بنتيجة 5-1، ثم تغلّب على المجر بهدفين دون رد، في أول جولتين من دور المجموعات، لينجح الماكينات في خطف بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية لبطولة يورو 2024.

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في المقابل، يرغب منتخب سويسرا، بقيادة المدرب مراد ياكين، في تحقيق الفوز أيضًا ومصالحة الجماهير، في محاولة للتأهل للدور التالي من المسابقة.

ويدخل المنتخب السويسري هذا اللقاء وسط معنويات متذبذبة، بعدما تغلّب على المجر بنتيجة 3-1، قبل أن يقع في فخ التعادل مع أسكتلندا بهدف لكليهما، في أول جولتين من دور المجموعات ببطولة يورو 2024.

ويتصدر منتخب ألمانيا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، متفوقًا على سويسرا صاحبة الوصافة برصيد 4 نقاط، يليه منتخب أسكتلندا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما يتذيّل منتخب المجر الترتيب بدون رصيد من النقاط.

سويسرا يورو 2024 كأس أمم أوروبا منتخب المانيا دوتش بانك بارك

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