انسحاب الزمالك.. ما العقوبات المنتظرة وفق لائحة الدورى المصرى؟

ما زال مجلس إدارة نادي الزمالك متمسكا بموقفه من عدم خوض أي مباراة في الدور الثاني بما فيها مباراة القمة 128 في الدورى الممتاز أمام الأهلى، والمقرر لها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 27 في دورى نايل.

وحال عدم خوض الزمالك مباراة القمة وانسحابه أمام الأهلى، فإنه تنتظره عقوبات قاسية من قبل لجنة المسابقات، نرصدها في السطور التالية.

عقوبات الزمالك حال انسحابه أمام الأهلى فى قمة الدورى

وفقا للمادة رقم 51 من قانون العقوبات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إذا انسحب فريق من مباراة ثم استكمل باقي المسابقة فإنه يتعرض لهذه العقوبات:

- غرامة مالية يحددها مجلس إدارة اتحاد الكرة.

- إذا لم يحضر الزمالك لملعب المباراة سيكون مهزومًا بثلاثية نظيفة.

- خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم الحالي.

- خصم نقاط المباراة التي اعتبر فيها مهزومًا، ويتم تحديد ترتيب الفريق في جدول المسابقة بعد خصم نقاط المباراتين.

- معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب، وفقا لتقرير الحكم والمراقبين.

وكان أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، قد أكد مساء أمس السبت، أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، يتمسك بموقفه بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى.

وكتب سالم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب يؤكد تمسكه بمطالبه الأربعة الواردة في البيان الصادر بتاريخ 17 يونيو عقب مباراة المصري".

وأضاف: "لا صحة على الإطلاق لما يتردد عن تراجعه عن أي من مطالبه أو تغيير أي من مواقفه، ونناشد المواقع والبرامج وصفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما تنشره".

بيان الزمالك وشروطه لاستئناف الدوري

وكان مجلس الزمالك قد أصدر بيانا رسميا يوم 17 يونيو الجاري، حدد فيه 4 شروط لخوض مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز، على النحو الآتي:

أولًا: نطالب بالتحقيق العاجل فيما حدث في مباراة المصري من مخالفات تحكيمية صارخة نخشى أن يشوبها التعمد، التي تسببت في تغيير نتيجة المباراة بعد إلغاء هدف صحيح تمامًا، كما نطالب بإيقاف كل من حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو ومنعهما من إدارة أي مباريات مقبلة للنادي على أن يتم إخطارنا بنتيجة التحقيق حتى نتخذ القرارات اللازمة في حالة وجود تربص أو تعمد.

ثانيا: أنه لن يشارك فريق الزمالك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقًا للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية.

ثالثا: انتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.

رابعا: أن تكون مباراة فاركو المقبلة هي المباراة الأخيرة لفريق الزمالك قبل تسلم جدول كامل لجميع المباريات المتبقية حتى نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالبنا السابقة.