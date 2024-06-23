الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد إصابة كندة علوش.. أعراض وطرق الوقاية من سرطان الثدى

كندة علوش
كندة علوش

تصدرت النجمة السورية كندة علوش، ترند البحث عبر الموقع الشهير "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان إصابتها بمرض سرطان الثدي.

وكشفت كندة علوش، عن تفاصيل إصابتها بمرض سرطان الثدي، خلال مشاركتها في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناتها على "يوتيوب".

وأوضحت أنه مرت سنة وشهر على اكتشافها الإصابة بسرطان الثدي، وأنها تتلقى حاليًا جزءًا متبقيًا من جرعات الكيماوي والهرموني وذلك بعدما انتهت من العلاج الإشعاعي.

وتزامنًا مع تصدر كندة علوش الترند، يرصد موقع "الدستور" أبرز أعراض هذا المرض وطرق الوقاية منه.. وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية، وفقًا لمعلومات منظمة الصحة العالمية.  

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أعراض وطرق الوقاية من سرطان الثدي

أعراض هذا المرض حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية هي: 

  • كتلة أو تثخن في الثدي يَختلف عن الأنسجة المحيطة.
  • تغيُّر في حجم الثدي أو شكله أو مظهره.
  • تغيُّر في الجلد الموجود على الثدي، مثل الترصُّع.
  • الحلمة المقلوبة حديثة الظهور.
  • تقشُّر أو توسف أو تيبس أو تساقط في المنطقة المصطبغة من الجلد المحيط بالحلمة (الهالة) أو جلد الثدي.
  • احمرار جلد الثدي أو تنقيره، مثل جلد البرتقالة.

وقدمت منظمة الصحة العالمية نصائح لتجنب هذا المرض في خطوات صحية يجب اتباعها وهي كالتالي: 

  • تناولي الغذاء الصحي الغني بالخضروات والفواكه والأطعمة الغنية بالأوميجا 3 وتجنبي الزيوت المهدرجة وابتعدي عن اللحوم المصنعة والمدخنة.
  • تخلصي من الوزن الزائد.
  • احرصي على ممارسة الرياضة بصورة منتظمة.
  • احرصي على الرضاعة الطبيعية فهي من سبل الوقاية  المهمة من سرطان الثدي.
  • امتنعي عن التدخين وعن استنشاق دخان الغير.
كندة علوش إصابة كندة علوش سرطان الثدي منظمة الصحة العالمية منى الشاذلي

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