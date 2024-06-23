زاد البحث عن المراجعة النهائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية الثانوية العامة 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من قبل مئات الألاف من طلاب الشعبة العلمية والأدبية في كافة محافظات الجمهورية حيث يخضع الطلاب للامتحان يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يونيو 2024.

المراجعة النهائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية الثانوية العامة 2024

يقدم الدستور خدمات متنوعة للطلاب لذلك يعرض المراجعة النهائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية الثانوية العامة 2024 عبر قناتها عبر اليوتيوب ويمكن متابعة مراجعة مادة اللغة الفرنسية من خلال هذا الرابط (من هنا) ومراجعة مادة اللغة الإيطالية من خلال هذا الرابط (من هنا) مراجعة مادة اللغة الألمانية من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث تغطي أجزاء كبيرة من المنهج.

امتحانات الثانوية العامة

وكانت قد انطلق مارثون امتحانات الثانوية العامة يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد الخارج المجموع فيما بدأ امتحانات المضافة للمجموع يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 بمادة اللغة العربية لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي

جاءت توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي كما يلي:

درجة مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

درجة مادة اللغة العربية 80 درجة.

درجة مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

درجة مادة الكيمياء 60 درجة.

درجة مادة الفيزياء 60 درجة.

درجة مادة الأحياء 60 درجة.

درجة مادة الجيولوجيا 60 درجة.

درجة مادة التاريخ 60 درجة.

درجة مادة الجغرافيا 60 درجة.

درجة مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

درجة مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.

درجة مادة الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة.

درجة مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.

درجة مادة الاستاتيكا 30 درجة.

درجة مادة الديناميكا 30 درجة.

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توزيع درجات مادة اللغة العربية 2024