توصيات فنية مهمة لمزارعى الموز يجب تنفيذها خلال يونيو
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها، خلال شهر يونيو الجاري.
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أهم العمليات
- وضع السنادات لحماية السباطات لمنع كسرها بفعل الرياح
- جمع القواقع وجميع الصدف الخاص بها أثناء البيات الصيفي وحرقها
- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
- فحص الخلف الجديدة لمقاومة أمراض تورد القمة
- اكتمال نمو السباطات
- جمع المحصول في الأصناف المبكرة والتحميل والنقل
ثانيا: التسميد
ا- الأشجار التي تروى بالغمر
1- الأشجار عمر سنة الى عامان تتم إضافة 100 جم إلى 150جم سلفات نشادر أو نترات نشادر
2- تتم إضافة 300 جم سماد مركب للأشجار أكبر من 3 سنوات
3- تتم إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم، ويكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوما.
ب- تسميد أشجار الموز التي تروى بالتنقيط
الرية الأولى – يضاف 5 ك سلفات نشادر + ا ك سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية - يضاف 2 ك سماد مركب 19 – 19 – 19
الرية الثالثة - يضاف 8 ك سلفات بوتاسيوم
يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر
يضاف 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوما بتبادل مع 1 لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يومًا التسميد الورقي
ويتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار.
ثالثا: برنامج الري
الكمية للفدان من 40 م3: 50م3 إجمالي الترات للفدان 120،0000 لتر الكمية للشجرة 175 :130 لترا
رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1- مرض تورد القمة مرض فيروسي ليس لة علاج عند الإصابة التخلص من الشتلات المصابة ويتم نقلة عن طريق التربس.
2- مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب.
3- الإنثراكنوز ويعلج عن طرق جمع كل النواشف والاشجار المصابة والتخلص منها بالحرق خارج المزرعة.
4- مكافحة نيماتودا تعقد الجذور باستخدام فايدت بمعدل 15سم لكل جورة نيماكور بمعدل 30 جم مع الخلط بالرمل والتوزيع حول الجورة.