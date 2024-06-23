مختبر سرديات الإسكندرية يستأنف أنشطته بـ"الإبداع في ربيع العمر"

يستأنف مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، أنشطته وفعالياته عقب انتهاء أجازة عيد الأضحى، بلقاء جديد يعقد بعد غد الثلاثاء 25 من يونيو الجاري، في السادسة مساءً بتوقيت مصر، بالحضور الفعلي وأيضًا أونلاين عبر تطبيق ويبكس؛ بقاعة الأوديتريوم بعنوان "الإبداع في ربيع العمر.. شهادات إبداعية".

المشاركين بلقاء الإبداع في ربيع العمر

ويشارك في الأمسية كل من، أمينة الزغبي- إبراهيم فرحات- إبراهيم علي- عادل عرفة- فؤاد فرغلي- مصطفى حامد جاد الكريم- د. نادية البرعي. ويدير اللقاء الكاتب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

وأمينة الزغبي: عضو اتحاد الكتاب. عضو بجماعة أكوا الأدبية بالإسكندرية. عضو بمختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية. عضو بقصر ثقافة الأنفوشي. صدر لها المجموعات القصصية: وللرجال حقوق أيضا، انكسار، غموض في المدينة، لو بطلنا نحلم.

فضلا عن روايات: ميدافيللو، العازب الذي أصبح زوجًا، مسرحية للكبار بعنوان “خد بالك منهم” كتاب نقدي بعنوان “ما وراء الأقلام” مجموعة قصص قصيرة وقصيرة جدًا بعنوان “وعاد البحر” وغيرها.

أما إبراهيم فرحات والذي يشارك أيضا في لقاء مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، فنان تشكيلى. منسق معارض وفعاليات محلية ودولية. مهتم بعمل ورش للنشء، رسم وإعداد ممثل. كاتب ومخرج مسرح وميديا. عضو مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، صدر له ديوان شعر “الرقص علي التابوت” مجموعة قصصية “المتاحة” ورواية “الهناك”.

إبراهيم علي: كاتب وشاعر وناقد أدبي. عضو مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، من إصداراته، مجموعة قصصية بعنوان “أكواب زجاجية”، ومجموعة “ثمار الزقّوم” تحت الطبع.

والكاتب عادل عرفة، عضو اتحاد كتاب مصر. كرم من قبل مهرجان المسرح الدولي التجريبي في دورته الـ 29 عن التأليف المسرحي، ومن هيئة الفنون والعلوم الاجتماعية عام 1985 تأليف مسرحي، ومن اتحاد المبدعين المغاربة عام 2022 عن الأعمال الأدبية.

وفؤاد فرغلي، فهو نائب رئيس نادي القصة بالإسكندرية. نشر له 6 روايات هي: صخره العرب الأخيرة، ياسمين، دماء على الثوب الأبيض، حوريه والشيطان، ألم فى حياتى، الفراندا. إضافة إلى المجموعة القصصية جني الحواديت.

ومصطفى حامد جاد الكريم، يكتب القصة والشعر والمسرح التجريبى وغيرها. نشر عددًا من الأعمال ورقيًا مثال: سنوحى وسنفرت: خيال علمى- النبوءة: شعر- كلمتي للوجود، 4 دواوين شعرية- من المخ إلى الكمبيوتر وبالعكس- برامج السلوك- المخ والكمبيوتر وبرامج التفكير- ترويض الطاقة.

د. نادية البرعي، كاتبة وطبيبة، صدر لها مرثية الموتى للأحياء، الموتي يتكلمون، الرؤية في الفراغ، وجه في السحاب، صرخات قلب، زوجات وأكروبات، ومازالت الأشواك في جسدي، همسات الليل، الصعود ولها تحت الطبع رواية بعنوان “في مهب التاريخ”.