"الأرصاد" تحذر من أجواء حارة وارتفاع الأمواج فى هذه الشواطئ

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد هذا الأسبوع ارتفاعًا في قيم درجات الحرارة على مدار الأسبوع، وارتفاع نسب الرطوبة، لافتة إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت بثلاث إلى أربع درجات.

وأشارت "غانم"، خلال مداخلة لقناة "دي إم سي"، إلى ارتفاع نسب الرطوبة، بسبب التأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، مع كتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط تُحمل بكميات كبيرة من بخار المياه وتسقط قيم من حرارتها.

وأردفت أن ارتفاع الرطوبة يجعلنا نشعر بدرجات حرارة محسوسة أعلى من المعلنة.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح من 38 لـ39 درجة مئوية، لكن نشعر بها أعلى من 40 درجة بسبب الرطوبة، والتي تؤدي إلى أجواء شديدة الحرارة رطبة خلال فترة النهار.

ونوهت بأن الأماكن الساحلية الأقل في درجات الحرارة والأعلى في الرطوبة، بينما محافظات الصعيد الأعلى في قيم درجات الحرارة والأقل في الرطوبة.

الأجواء مائلة للحرارة ليلًا

وتابعت أن درجات الحرارة الصغرى تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية، ومع وجود نسب رطوبة، تكون الأجواء مائلة للحرارة ليلًا.

وكشفت عن نشاط للرياح فترات الليل يساعد على الشعور بحرارة أقل، لكن ارتفاع نسب الرطوبة يجعلنا نشعر بقيم درجات حرارة أعلى.

وحذرت من ارتفاع الأمواج بين 1.5 لـ2 متر في شواطئ مطروح، أما باقي الشواطئ معتدلة.