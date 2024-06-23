الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بأسوان

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

وقع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق أبوسمبل السياحي جنوب أسوان، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل حول الواقعة 

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل "دوبل كابينة" على طريق أبوسمبل بالقرب من منطقة كركر جنوب مدينة أسوان، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أسماء المصابين 

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من "حمادة على يونس، إبراهيم محمد البدوى، أحمد فتحى محمد، عمر حسنى حجازي، محمد سيد على، سلامة سمير".

تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

أسوان حادث انقلاب اصابة 6 اشخاص أبوسمبل

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