اليوم.. مؤتمر صحفى لكشف تفاصيل بطولة العالم لناشئى الخماسى الحديث

يعقد اليوم الأحد، مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث والتي تقام في الفترة من 25 حتى 30 يونيو الجاري على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وتقرر أن ينعقد المؤتمر في قاعة الدكتور جمال مختار بكلية الهندسة بمقر الأكاديمية بشيراتون مصر الجديدة في تمام الساعة 12 ظهرا.

يكشف المؤتمر جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة من استعدادات وفرص مصر في تحقيق ميداليات بها، فضلًا عن الحديث عن استضافة مصر لكبرى البطولات في الفترة الأخيرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات واستراتيجية الدولة في هذا الشأن.

يشهد المؤتمر حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ومسؤولي الاتحاد.

وتقام البطولة بمشاركة 170 لاعبا ولاعبة بواقع 96 لاعبا و 74 لاعبة و 109 مدربين وإداريين من 42 دولة هي : النمسا، البرازيل، بلغاريا، بوركينا فاسو، كندا، شيلي، الصين، تايوان، كوت ديفوار، التشيك، فرنسا، چامبيا، غانا، چورچيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، جواتيمالا، المجر، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، الكويت، ليتوانيا، مالي، المكسيك، الفلبين، بولندا، البرتغال، صربيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سويسرا، تركيا، أوغندا، أوكرانيا، أمريكا، ولاعبين محايدين من دولتين، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

كما يحضر البطولة 31 من مسؤولي الاتحاد الدولي وكبار الشخصيات، ليبلغ إجمالي عدد ضيوف البطولة بين لاعبين ومدربين وإداريين ومسؤولين 310 فرداً.

اتحاد الخماسي الحديث يعلن جدول بطولة العالم للناشئين بالإسكندرية

وتبدأ البطولة يوم الثلاثاء 25 يونيو بمنافسات تتابع السيدات في العاشرة صباحا، وتتابع الرجال في الواحدة ظهرا ثم يختتم اليوم في التاسعة والنصف مساء بتتويج الفائزين على أن تقام يومي الأربعاء والخميس تصفيات السيدات والرجال وتبدأ من الثامنة والنصف صباحا وتختتم في السابعة مساء.

وتقام يوم الجمعة نهائي منافسات السلاح للرجال والسيدات حيث تبدأ منافسات السيدات في الواحدة ظهرا والرجال في الخامسة والنصف مساء على أن يقام السبت نهائي منافسات الرجال والسيدات حيث تبدأ منافسات السيدات في الثالثة عصرا والرجال في السابعة مساء ويختتم اليوم في التاسعة والنصف مساء بتتويج الفائزين، بينما تختتم البطولة يوم الأحد بمنافسات التتابع المختلط حيث تبدأ المنافسات في الواحدة ظهرا ويختتم اليوم في التاسعة مساء بتوزيع الجوائز.

ويحضر البطولة 31 من مسؤولي الاتحاد الدولي وكبار الشخصيات، ليبلغ إجمالي عدد ضيوف البطولة بين لاعبين ومدربين وإداريين ومسؤولين 310 أفراد.

يذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية تستضيف بطولات العالم للخماسي الحديث لمختلف الأعمار منذ عام 2021 والتي كان آخرها بطولة العالم للشباب والشابات تحت 17 سنة.