الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرك جديد بشأن استكمال توصيل المرافق فى منطقة القابوطى ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى الدكتور منصور البكرى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن جمال الدين، السكرتير العام المساعد، وسمر الموافى، رئيس حى الضواحي، بحضور النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، وعدد من مسئولى المديريات والمرافق والجهات المعنية صباح اليوم، جولة تفقدية داخل منطقة القابوطى بالضواحي؛ لبحث استكمال توصيل المرافق الأساسية للمنطقه وتحديد كل المعوقات التى تعوق أعمال توصيل المرافق الأساسية للمنطقة في بورسعيد.

 

السكرتير العام للمحافظة ورئيس حى الضواحى ببورسعيد يتفقدان منطقة القابوطى
 شملت الجولة عددا من شوارع المنطقه لبحث الموقف ميدانيا والوقوف على طبيعة المعوقات لإزالتها وتحديد المطالب اللازمة للبدء في أعمال توصيل المرافق للمنطقة والتى تشمل الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي والتليفونات الأرضية.

ووجه السكرتير العام بالتنسيق بين كل الجهات المعنية وبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في استكمال أعمال توصيل المرافق الأساسية للمنطقة كما وجه السكرتير العام بتحديد كل الاحتياجات اللازمة وإرسال الخطابات إلى كل الجهات المعنية بتوصيل هذه المرافق للبدء في إدخالها إلى المنطقة، مشيرا إلى ضرورة قيام كل جهة بتحديد مطالبها للبدء في توصيل هذه المرافق فى أسرع وقت ممكن.

من جهتها؛ أشارت سمر الموافى، رئيس حى الضواحى، إلى أن الحى سيقوم بالبدء في إرسال كل الخطابات اللازمة إلى المرافق وكل الجهات المعنية وتذليل كل العقبات أمام توصيل هذه المرافق إلى المنطقة وتحديد أى معوقات لإزالتها من خلال المتابعة الميدانية ورصد أى مخالفات أو معوقات لإزالتها على الفور للبدء في استكمال توصيل هذه المرافق لسكان المنطقة.

وفي ذات السياق، أشار حسن عمار، عضو مجلس النواب، إلى أن هدف هذه الجولة هو توصيل المرافق الأساسية إلى المنطقة.

ولفت إلى ضرورة تعاون سكان المنطقة من خلال تقديم الطلبات للاشتراك في خدمات الهاتف الأرضى والكهرباء والمياه للبدء في توصيل هذه للمرافق ثم القيام بأعمال رصف الطرق بعد الانتهاء من توصيل المرافق.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
بورسعيد حي الضواحي أستكمال أعمال تركيب خطوط المياه تطوير مرافق

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