الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مركز اللغات بجامعة حلوان يطلق برنامج الدورات الصيفية المكثفة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بجامعة حلوان عن بدء التسجيل في برنامج الدورات الصيفية المكثفة. يأتي هذا البرنامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني، عميد كلية الآداب، وبإشراف الدكتورة أماني السيد، وكيل كلية الآداب، والدكتور شادي الكردي، مدير المركز.

ويقدم البرنامج دورات في مجموعة متنوعة من اللغات تشمل الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، الصينية، التركية، العبرية، والفارسية. وقد تم تخصيص أسعار مميزة لطلاب وخريجي جامعة حلوان وجامعة حلوان الأهلية.

حيث يعتبر مركز اللغات للأغراض المتخصصة من المؤسسات الرائدة في مجال تعليم اللغات، حيث يخدم آلاف الطلاب والباحثين والخريجين.

ويهدف المركز إلى إتاحة الفرصة لقطاع واسع من المجتمع للحصول على تعليم عالي الجودة في مجال اللغات الأجنبية والترجمة، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل.

وقد أكد الدكتور شادي الكردي، مدير المركز، أن المركز يتبع خطة ورؤية مستقبلية تتماشى مع متطلبات جامعة حلوان في التطوير المستمر والوصول إلى معايير الجودة العالمية. ودعا الراغبين في الالتحاق بالدورات إلى سرعة التوجه إلى مركز اللغات للتسجيل.

للاستفسار والحجز، يمكن التواصل عبر:
- البريد الإلكتروني: [email protected]

أو من خلال الموقع الإلكتروني للمركز: http://arts.helwan.edu.eg/?page_id=1282

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وفي سياق آخر، يهدف برنامج التصميم الجرافيكي بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان إلى الإعداد المتكامل للدارس معرفيا ومهاريا ومنهجيا وفلسفيا، مما يضمن تأهله لإعداد مصمم جرافيكي قادر على مواكبة احتياجات سوق العمل، من خلال كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها بما يتلاءم مع القدرات الفنية والإبداعية، بحيث يصبح المصمم الجرافيكي قادرا على تصميم المواقع الإلكترونية والعمل بمجال الدعاية والإعلان والمجلات والكتب والكتالوجات والمنتجات والسلع التجارية والرسائل التسويقية والرسومات التوضيحية لصياغة الأفكار، وإنشاء المحتوى الرقمي علاوة على القدرة على تصميم الشعارات والهويات البصرية.

مركز اللغات جامعة حلوان الدورات الصيفية التركية عميد كلية الآداب

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