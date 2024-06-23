أخبار فاتتك|تظاهرات حاشدة بإسرائيل لإسقاط نتنياهو.. ومفاجأة فى واقعة التعدى على طليق بوسى

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد تأهل البرتغال إلى ثُمن نهائى يورو 2024

علّق كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال وفريق النصر السعودي، على تأهل منتخب بلاده إلى الدور ثمن النهائي من بطولة يورو 2024.

وحقق منتخب البرتغال الفوز على تركيا بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت المنتخبين السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات.

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تظاهرات حاشدة في إسرائيل تطالب بإسقاط نتنياهو وإعادة المحتجزين من غزة

شهدت عدة مستوطنات إسرائيلية، بما في ذلك تل أبيب، والقدس، وحيفا، وقيساريا، وبئر السبع، تظاهرات ضخمة للمستوطنين الإسرائيليين، مطالبة بإسقاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإعادة أسرى الاحتلال من غزة.

في تصريحه خلال المظاهرة في تل أبيب، أشار يوفال ديسكين، رئيس الشاباك السابق، إلى التحديات الأمنية الحالية التي تواجه إسرائيل، معبرًا عن قلقه إزاء التهديدات المتزايدة.

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أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 23 يونيو 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تعد الفراخ من أهم مصادر البروتين الحيواني للإنسان، كما أنها من الأطباق الرئيسية في العديد من الدول حول العالم، وتختلف أسعار الفراخ باختلاف نوعها وحجمها، وأيضًا باختلاف المنطقة التي يتم بيعها فيها.

وتعتبر الدواجن من السلع الأساسية التي يهتم بها المواطنون، وتشهد أسعارها تقلبات متكررة خلال فترات العام.

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عضو اللجنة الفنية للحج: لا علاقة لنا بشركات السياحة المتاجرة بـ"الباركود"

قال إيهاب المهدي عضو اللجنة الفنية للحج والعمرة وعضو لجنة تسيير الأعمال بغرفةشركات السياحة، إن شركات السياحة التى تاجرت فى الباركود لتأشيرات الزيارة والتى تسببت فى هذا كارثة موت عدد كبير من الحجاج المصريين ليست منا، متابعًا أن هناك نحو 5325 مقرًا وفرعًا لشركات سياحية.

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التحريات تكشف مفاجأة فى واقعة التعدى على هشام ربيع

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، عن تفاصيل إصابة هشام ربيع، طليق المطربة بوسي، بعد تعدي مجموعة من الأشخاص عليه أثناء سيره على طريق الإسكندرية الصحراوي.

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