الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. تنظيم ورشة "عالم نيوديميوم" بمكتبة مصر الجديدة للطفل

قوة المغناطيسية
قوة المغناطيسية

تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل، غدًا الإثنين، ورشة عمل بعنوان  "عالم نيوديميوم"، والتي تتناول عالم المغناطيسة التعريف به وأنواعه والفائدة العائدة منه.

تنمية مدارك الأطفال العلمية


وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها مكتبة الطفل، إن هذه الورش هدفها الاهتمام بالأطفال وتنمية مداركهم في مختلف المجالات، وتلبية احتياجاتهم  وصقل مواهبهم.

 ولفت إلى أن  الورشه تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال بواسطة التعليم الترفيهى التفاعلي، حيث يخوض الطفل بنفسه التجربة المثيرةالتيى تحدث أمامه.   
 
 وأشار “حلمي”، إلى أن الأطفال وخلال اللقاء يتعرفون على مدار ساعتين ونصف، على كل أنواع المغناطيس ويخوض تجربة اللعب مع أقوى نوع منه  وهو مغناطيس نيوديميوم، ويتعرفوا على المفتاح المغناطيسي،  ويجرى أقوى  تجربة صوت وضوء وحركة، ويلمس الطفل بنفسه قوة المغناطيس مع لعبة صيد المعادن بدل صيد السمك، ويتعرف على قوة المغناطيس مع لعبة الخيط الطائر، واجراء  التحارب حول  المغناطيس الكهربائي، وفى اعقاب الورش يتم عرض فيلم وثائقى حول عالم الجابية.
 
كما يتعرف الأطفال خلال اللقاء الذي تظمه مكتبة الطفل في مصر الجديدة، علي المغناطيس، والذي هو عبارة عن صخرة أو قطعة معدنية يمكنها سحب أنواع معينة من المعادن باتجاهها وتسمى هذه القوة بالمغناطيسية وهي قوة أساسية موجودة في الطبيعة مثل الكهرباء والجاذبية.

ونوه بأن تأثير المغناطيسية يمتدّ على مسافة، فلا يجب على المغناطيس أن يلمس المعدن مباشرة لسحبه. ويحتوي كل مغناطيس على قطبين قطب شمالي وقطب جنوبي.

 يشار إلى أن مكتبة مصر الجديدة العامة، الأميرة فريال سابقا، كان الملك فاروق قد وضع حجر الأساس لها في عام 1945، وافتتحت في 20 نوفمبر من العام 1946، وأطلق عليها اسم الأميرة فريال، صغرى بنات الملك فاروق. 

مصر مكتبة مصر الجديدة للطفل عالم نيوديميوم عالم المغناطيسية التعليم التفاعلي

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