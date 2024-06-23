الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد العمل بخطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائى الخفيف بعد انتهاء إجازة العيد.. التفاصيل الكاملة

قطار
قطار

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن عودة حركة التشغيل لشبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT إلى طبيعتها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2024، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024.

جدول تشغيل خطوط المترو

  1. تبدأ مواعيد تشغيل القطارات من المحطات الطرفية في الساعة 5:15 صباحًا طوال أيام الأسبوع.
  2. آخر رحلة على الخط الأول: من محطتي حلوان والمرج الجديدة في الساعة 11:40 مساءً.
  3. آخر رحلة على الخط الثاني: من محطة شبرا الخيمة في الساعة 11:55 مساءً، ومن محطة المنيب في الساعة 12:05 صباحًا.
  4. آخر رحلة على الخط الثالث: من محطة عدلي منصور في الساعة 11:33 مساءً اتجاه جامعة القاهرة، و11:29 مساءً اتجاه روض الفرج.
  5. آخر رحلة على الخط الثالث: من محطة جامعة القاهرة في الساعة 11:52 مساءً، ومن محطة روض الفرج في الساعة 23:55 مساءً.

آخر رحلة على الخط الثالث فقط من محطة جامعة القاهرة في الساعة 11:45 مساءً (مع انتهاء تبادل الركاب بين الخطين الثاني والثالث).


جدول تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT

212 رحلة يوميًا تربط محطة عدلي منصور المركزية بمحطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، وتبدأ رحلات محطة عدلي منصور في الساعة 6 صباحًا، بينما تنتهي آخر رحلة إلى محطة الفنون والثقافة الساعة 9:30 مساءً، وإلى محطة بدر الساعة 10:30 مساءً، وتبدأ رحلات محطة الفنون والثقافة في الساعة 6:05 صباحًا، بينما تنتهي آخر رحلة إلى محطة عدلي منصور الساعة 10:05 مساءً، وإلى محطة بدر الساعة 10:35 مساءً.

وتبدأ رحلات محطة العبور الجديدة (المعرفة) في الساعة 7:03 صباحًا، بينما تنتهي آخر رحلة إلى محطة عدلي منصور الساعة 10:10 مساءً، وإلى محطة بدر الساعة 10:30 مساءً، وتبدأ رحلات محطة بدر في الساعة 6:05 صباحًا إلى محطة الفنون والثقافة، و6:11 صباحًا إلى محطة عدلي منصور، وتنتهي آخر رحلة من محطة بدر في الساعة 10:56 مساءً إلى محطة الفنون والثقافة، و 10:54 مساءً إلى محطة عدلي منصور.

سير العمل

وتؤكد الهيئة على متابعة انتظام مواعيد التقاطر وضمان سير العمل بسلاسة داخل المحطات، وتواجد فرق الطوارئ في جميع المحطات للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة.

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الهيئة القومية للأنفاق التشغيل اليومي شبكة خطوط مترو القطار الكهربائي الخفيف أجازة عيد الأضحى المبارك

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