إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالدقهلية

شهد طريق ميت أبوالحارث بكفرالشراقوة في أجا حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، نتجت عنه إصابة 3 أشخاص.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مركز شرطة أجا بوقوع حادث تصادم وإصابة 3 أشخاص.

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة أجا إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة "أمجد عماد"، ١٧ سنة، باشتباه كسر في الجمجمة وكسر مضاعف بالساق اليسرى واشتباه نزيف داخلي بالبطن، و"عبدالعزيز رزق"، باشتباه ما بعد الارتجاج، و"إبراهيم سعد"، ٢٣ سنة، بكسور متعددة بالمخ ونزيف وكسر مضاعف بالفخذ اليمنى.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أجا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.