المتبقي من المواد في جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة عبر محرك البحث جوجل عن المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك خلال استمرار أداء الامتحانات في موعدها الذي بدأ يوم ١٠ يونيو الجاري.

امتحانات الثانوية العامة

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024 من يوم 10 يونيو حتي شهر يوليو المقبل وذلك لكافة الشعب الدراسية علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، وادوا أمس السبت من اول امتحان مضاف للمجموع وهي مادة اللغة العربية ويؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

و يوم السبت الموافق 29 يونيو امتحان الفيزياء، ويوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويوم السبت الموافق 6 يوليو امتحان مادة الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا.

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ويستكمل طلاب الثانوية العامة امتحانات نهاية العام يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو مادة امتحان الأحياء لطلاب الشعبية العلمية علوم.

جدول امتحانات الثانوية العامة الشعبة الأدبية

يبدأ طلاب الشعبة الأدبية الامتحانات من يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024، جاءت كالتالي:

جاءت مواصفات مادة اللغة العربية تكون عدد للأسئلة 56 سؤالا، و4 أسئلة مقالية، منها سؤال تعبير بـ6 درجات، و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين، واختيار من متعدد يبلغ 44 سؤالا، بدرجة واحده، والأسئلة بدرجتين بإجمالي 12 سؤالا؛

أما اللغة الإنجليزية تكون مواصفات ورقة الامتحانات لاختيار من متعدد، 32 سؤالا بدرجة واحدة، وعدد الأسئلة بدرجتين 5 أسئلة، والعدد الكلي للأسئلة 37 سؤالا، و2 سؤال مقالي لكل سؤال درجتين، إضافة إلى سؤال تعبير بـ4 درجات

وجاءت مواصفات امتحانات مواد التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق، الاختيار من متعدد، 40 سؤالا بدرجة واحدة، و6 أسئلة بدرجتين، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.

فيما جاءت مواصفات امتحانات مواد الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجيولوجيا وعلوم البيئة الاختيار من متعدد، الأسئلة فيها بدرجة واحدة يبلغ 40 سؤالا، وعدد الأسئلة بدرجتين يبلغ 6 أسئلة، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين

وجاءت مواصفات ورقة امتحان مادة الرياضياتالاختيار من متعدد، 11 سؤالا بدرجة واحدة، و7 أسئلة بدرجتين ليكون العدد الكلي للأسئلة 18 سؤالا، وسؤالين مقالين واحد بدرجتين، وسؤال بثلاث درجات