الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

4 قرارات لمحافظ الدقهلية بشأن المخططات التفصيلة للقرى والمدن

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

نشرت الوقائع الرسمية، اليوم الأحد، 4 قرارات لمحافظ الدقهلية، باعتماد المخططات التفصيلة لقرى ومدن المحافظة وفق قانون البناء الموحد.

تفاصيل القرارات

ونص القرار الأول رقـم 343 لسنة 2024 تعدل المخططات التفصيلية لقرية كوم بنى مراس - مركز المنصورة على النحو التالى: يتم تعديل استخدام الموقع من سكنى إلى تجارى، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

ونص القرار الثاني 442 لسنة 2024تعدل المخططات التفصيلية لمدينة بلقاس على النحو التالى: يتم تغيير استخدام المنطقة (أ) من استخدام ترفيهى إلى استخدام إدارى وكذلك استخدام المنطقة (ب) من استخدام ترفيهى إلى استخدام تجاري، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم.


ونص القرارالثالث 251 لسنة 2024 تعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر البرامون مركز المنصورة على النحو التالى: يتم إلغاء جزء الشارع رقم (1)، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

ونص القرار الرابع 534لسنة 2024 تعدل المخططات التفصيلية لقرية طناح مركز المنصورة على النحو التالى: يتم إلغاء الشارع المحدد برقم (1) بعرض 4 أمتار وإلغاء جزء الشارع المحدد برقم (2) بعرض 4 أمتار وإدراج الشارع المحدد برقم (3) بعرض 4 أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

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