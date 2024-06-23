قرار جمهوري بشأن اتفاقية مساعدة التعليم الأساسي مع الوكالة الأمريكية للتنمية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2024، بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسى - المرحلة الثانية بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

تفاصيل القرار

ونص القرار بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر: (مادة وحيدة ) ووفق على «التعديل السابع لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسى - المرحلة الثانية» بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شعبان سنة 1445 هــ ( الموافق 20 فبراير سنة 2024 ).

وكان وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 9 رمضان سنة 1445 هــ (الموافق 19 مارس سنة 2024 م).

اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رقم ( 301 - ٢٦٣ ) التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر العربية بشأن التعليم الأساسى - مرحلة ثانية التعديل السابع المؤرخ لإتفاقية المساعدة الموقعة فى ۳۰ سبتمبر ۲۰۱٤ بين جمهورية مصر العربية (ج. م. ع أو «المتلقي») والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «الوكالة» بشأن التعليم الأساسى - مرحلة ثانية (المعدلة، «اتفاقية مساعدة»).

بند (1) التعديل: تعدل اتفاقية المساعدة كما يلي: (أ) تعدل المادة (۳) بند ۳-۱ (أ) بحذف عبارة مائة وواحد وثلاثين مليون وستمائة وعشرة آلاف وثمانمائة وتسعين دولار أمريكى ( 131٫610٫890 دولار) ويحل محلها عبارة « مائة وثلاثة وأربعون مليون وستمائة وعشرة آلاف وثمانمائة وتسعون دولار أمريكي ( 143٫610٫890 دولار أمريكي)». (ب) تحذف المادة (۳) بند ۳-۱ (ب) بالكامل ويحل محلها عبارة «(ب) إجمالى مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ستكون المساهمة الإجمالية المتوقعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحقيق الهدف هى « مائة وثلاثة وأربعون مليون وستمائة وعشرة آلاف وثمانمائة وتسعون دولار أمريكى ( ١٤٣٫٦١۰٫۸۹۰ دولار أمريكي)». (ج) يُحذف بالكامل المرفق رقم ۱-۱ (الخطة المالية التوضيحية: مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) للملحق ١ من إتفاقية المساعدة ويحل محله المرفق رقم ۱ - ۱ (الخطة المالية التوضيحية: مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) المرفق.

بند (2) - لغة التعديل: حرر هذا التعديل السابع باللغتين العربية والإنجليزية. وفى حالة وجود غموض أو تعارض بين النصين يُعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.

بند (3) - الاتفاقية بالكامل: فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل الاتفاقية سارية المفعول والتأثير بالكامل قوتها وآثارها القانونية وفقًا لما تنص عليه من أحكام.

بند (4) - السريان: يدخل هذا التعديل السابع حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه.

بند(5) - التصديق: سوف تتخذ ج.م.ع جميع الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على التعديل السابع وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فور إتمام التصديق. وإشهادًا على ما تقدم فإن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا على هذا التعديل السابع وتم تسليمه فى القاهرة بتاريخ / /2023 عن جمهورية مصر العربية عن الولايات المتحدة الأمريكية