الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مخبزين يبيعان الدقيق المدعم في السوق السوداء بالغربية

دقيق
دقيق

تمكنت حملة من مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحبي مخابز بلدية مدعمة، بدائرتي مركزي المحلةالكبرىي وزفتي، استوليا على كمية من الدقيق المدعم.

تفاصيل عملية الضبط

وأعلن المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن الحملة استهدفت التفتيش على المخابز، وضبطت صاحب مخبزين للخبز البلدي المدعم بمركزي زفتي والمحلة، استولى على 50 جوال دقيق مدعم  يبلغ وزن الجوال 50 كيلوجرامًا بإجمالي 2.5 طن دقيق مدعم، وحققا أرباحًا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء، وحررت الحملة محضرًا بالواقعتين، وأبلغت النيابة العامة للتحقيق.

وشدّد وكيل وزارة التموين فى الغربية، على استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصليحي، وزير التموين، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وفي سياق متصل، رصدت حملة من مديرية التموين بالغربية، مخابز مخالفة وتمكنت من تحرير 20 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات وأوزان الخبز السياحى والخبز البلدي والبيع بأزيد من التسعيرة، في مراكز ومدن المحافظة، خلال 24 ساعة.

تضمنت فعاليات الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز السياحية والبلدية فى مراكز ومدن المحافظة، وحررت 20 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق المواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار المقررة مؤخرًا من قبل الحكومة والبيع بأزيد من التسعيرة، وتخزين دقيق مدعم، وأُحيلوا إلى النيابة.

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