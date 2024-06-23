الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مباحث التموين تحرر 100 مخالفة تموينية متنوعة بالغربية

مباحث تموين الغربية
مباحث تموين الغربية

تلقت  مباحث التموين بمحافظة الغربية، إخطارًا من ضباط وأفراد الإدارة يفيد بتحرير 100 مخالفة تموينية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية، تمت هذه  الحملات الرقابية وسط المحافظة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق والحد من التجاوزات التموينية، بما في ذلك مصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

قاد الحملات العميد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، وتم تحرير المخالفات المتنوعة التي تضمنت البيع بأسعار أعلى من التسعيرة المحددة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط سلع غير معروفة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات، وتمت إحالة القضايا إلى النيابات المختصة.

تم أيضًا التحفظ على المضبوطات وسحب عينات منها لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من صلاحيتها والتحقق من مدى امتثالها للمعايير والمواصفات الصحية، تم تحرير محاضر بحق أصحاب المضبوطات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى صدور قرار من النيابة المختصة بشأن تلك المضبوطات.

وعلي صعيد مواز، تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز في مركز المحلة الكبرى، استولى على 20 جوال دقيق بلدي مدعم، والتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء، والتربح ماليًا دون حق، وذلك ضمن فعاليات الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز السياحية والبلدية فى مراكز ومدن المحافظة

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة لمفتشي الرقابة التموينية بمركز المحلة الكبرى، من ضبط صاحب مخبز استولى على 20 جوال دقيق مدعم، زنة الجوال الواحد 50 كيلوجرامًا، حيث بلغ وزن الدقيق المضبوط 1 طن، من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلي لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

مباحث التموين بمحافظة الغربية الحملات الرقابية الحد من التجاوزات التموينية مصادرة السلع المغشوشة والفاسدة سحب عينات منها لإجراء التحاليل اللازمة صدور قرار من النيابة المختصة مباحث التموين بالغربية وكيل وزارة التموين

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