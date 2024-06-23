الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة 11 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف بالغربية

إزالة تعدي على الأراضي
إزالة تعدي على الأراضي الزراعية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حملات إزالة التعديات  على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأجرى المحافظ، اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة، وتمكنت الوحدات المحلية، خلال 24 ساعة، من إزالة 11 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

وأكد "رحمي"، أنه سيتم تنفيذ المزيد من الحملات في المستقبل القريب، حيث ستتم مواصلة تشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على الأراضي والمباني في المراكز والمدن؛ بهدف ضمان الامتثال للقوانين واللوائح، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد المحافظ، على التصدي لأي شكل من التعديات، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وفي السياق ذاته، واصل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عقد الاجتماعات لمتابعة استعدادات المحافظة لرصف الشوارع خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، ومقترحات الشوارع المزمع رصفها بـ12 مركزًا ومدينة.

وخلال الاجتماع وجَّه المحافظ رؤساء حي أول وثان ومركز ومدينة المحلة بالبدء في إجراءات إعداد المقايسات الهندسية للشوارع المستهدفة؛ لمراجعتها من الإدارة الهندسية بالمحافظة، تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، المقترحات المُقدمة لرصف الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المُزمع تنفيذها، مؤكدًا أن اختيار الشوارع التي سيتم رصفها يكون طبقًا لأولويات محددة، على رأسها (الكثافة السكانية، واحتياجات السكان، والربط بين طرق أساسية ومحورية).

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في دراسة وتفقد الطرق الرئيسية بالمدن وربطها ببعضها البعض، إلى جانب إنشاء طرق جديدة، من أجل خلق محاور مرورية جديدة تسهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

محافظ الغربية إزالة التعديات الوطنية السلامة العامة بالديوان العام المزيد من الحملات في المستقبل

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