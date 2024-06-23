الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بولندا تدرس إغلاق حدودها مع بيلاروس بشكل كامل

حدود بيلاروسيا مع
حدود بيلاروسيا مع بولندا

صرح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي بأن وارسو تدرس إمكانية إغلاق آخر معبرين حدوديين موجودين على الحدود مع بيلاروس.

وقال على قناة TVN24 التلفزيونية: "فيما يتعلق بتصرفات بيلاروس فإننا ندرس إغلاق جميع المعابر الحدودية"، مشيرا إلى أن السلطات البولندية تدرس الآن مدى تأثير هذا القرار على اقتصاد البلاد.

وكانت بولندا قد أنشأت منطقة عازلة على الحدود مع بيلاروسيا، وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش إن المنطقة العازلة ستغطي 26 مكانا في منطقة غينوفسكي ومكانا واحدا في منطقة بياليستوك، كما سيتم تطبيق نظام خاص في هذه المناطق، ويمنع الاقتراب من الحدود أكثر من 200 متر.

وفي 6 يونيو الجاري، انعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي في بولندا حيث تمت مناقشة اعتقال أفراد الجيش الذين فتحوا النار على المهاجرين على الحدود مع بيلاروس.

كما تصاعدت الدعوات في بولندا لإجراء استفتاء على انسحاب البلاد من اتفاق الهجرة.

وأظهر شريط فيديو حصلت عليه RT مشاهد صادمة لقيام حرس الحدود البولندي بضرب وحشي وممارسات عنيفة ضد طالبي لجوء في أوروبا على الحدود مع بيلاروس.

ويظهر في أحد مقاطع الفيديو قيام البولنديين بالسماح للمهاجرين بعبور الحدود وعبور الخط الثاني من السياج مقابل تقاضيهم مبالغ مالية.

وتقوم إدارة التحقيق البيلاروسية حاليا بالتحقيق في 3 قضايا جنائية ضد مسؤولين في جمهوريات بولندا وليتوانيا ولاتفيا على التوالي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق اللاجئين.

 

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