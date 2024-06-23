عاجل.. ثروت سويلم: مباراة القمة فى موعدها وإذا تكرر انسحاب الزمالك سيهبط للدرجة الرابعة

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن رابطة الأندية ليست طرفًا في قضية الزمالك وانسحابه من مباراة القمة أمام الأهلي والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.

وقال ثروت سويلم في تصريحات تليفزيونية: "مباراة القمة تم الإعلان عنها منذ شهرين والمباراة في موعدها المُعلن منذ ذلك الوقت، وحال تخلف نادي الزمالك سيتم احتساب النتيجة لصالح الأهلي 2-0 مع خصم 3 نقاط من رصيد الفريق الأبيض و3 نقاط أخرى نهاية الموسم".

وأضاف: "نحن لا نجامل الأندية، الزمالك لا يريد أحد من المسؤولين التحدث وعند السكوت يطالبوننا بالرد وعند الرد وتبرير الموقف لا يعجبهم الحديث، لكن هل الزمالك في الوقت الراهن أن يطالب بهذا الأمر منذ شهرين؟ الزمالك له 7 مباريات مؤجلة والأهلي 9 مؤجلات على الرغم أنه يشارك في عدد بطولات أكثر".

وأتم عضو رابطة الأندية تصريحاته: "حال تكرر انسحاب الزمالك من المباريات سيتم تطبيق اللائحة المُعلن بها عند كل الأندية، والتي تقضي بهبوط الفريق المتكرر انسحابه إلى الدرجة الرابعة".

وفي السياق ذاته، نشر أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عبر حسابه على فيس بوك "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب يؤكد تمسكه بمطالبه الأربعة الواردة في البيان الصادر بتاريخ ١٧ يونيو عقب مباراة المصري، ولا صحة على الإطلاق لما يتردد عن تراجعه عن أي من مطالبه أو تغيير أي من مواقفه، ونناشد المواقع والبرامج وصفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما تنشره".

وشهدت الساعات القليلة الماضية، اجتماعًا طارئًا من جانب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة مع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بشأن خوض الفريق الأبيض مباراة القمة أمام الأهلي.

وحاول أحمد دياب التوصل إلى حل وسط يرضي الجميع وقدم عددًا من الاقتراحات على إدارة القلعة البيضاء، من بينها تأجيل المباراة لحين انتهاء الفريقين من المباريات المتبقية لهما من الدور الأول، بينما رفضت إدارة الزمالك جميع الاقتراحات وتمسكت بموقفها وبجميع مطالبها.